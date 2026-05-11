Nhật Bản đẩy mạnh AI, tự động hóa trong phòng thí nghiệm

Theo hãng tin Kyodo, bước đi này nhằm tiến tới tự động hóa gần như toàn bộ quy trình nghiên cứu.

Cơ sở này có tên là Trung tâm Đổi mới Robot thuộc Viện Khoa học Tokyo. Nơi này không có nhân viên con người mà chỉ có 10 robot hình người đa năng mang tên Maholo. Dòng robot này được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến quốc gia Nhật Bản (AIST) cùng hãng Yaskawa Electric.

Với hai cánh tay, robot có thể thực hiện những thao tác tinh vi như sang chiết một lượng thuốc thử cố định, mở cửa thiết bị kiểm soát nhiệt độ để đưa vào hoặc lấy ra vật mẫu. Quy trình nuôi cấy tế bào, vốn đã được lập trình sẵn, cũng có thể được tiến hành hoàn toàn tự động.

Trung tâm nêu trên có kế hoạch tăng số lượng robot Maholo lên khoảng 2.000 vào năm 2040, với mục tiêu để chúng phối hợp cùng nhau xử lý những dự án có độ phức tạp cao. "Chúng tôi muốn đưa nền khoa học Nhật Bản trở thành hàng đầu thế giới" - ông Keiichi Nakayama, giám đốc trung tâm, phát biểu tại lễ khai trương cơ sở này vào giữa tháng 4. Ông nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot sẽ là những công cụ then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Robot Maholo hoạt động trong phòng thí nghiệm Ảnh: Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các viện nghiên cứu đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó có tình trạng thiếu nhân lực và nhu cầu giảm thiểu sai sót của con người trong tiến trình thí nghiệm. Robot Maholo trước đó đã được đưa sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu lâm sàng tại một bệnh viện ở TP Kobe, tỉnh Hyogo.

Theo ông Nakayama, robot Maholo đã xuất hiện hơn 10 năm nay nhưng cho đến giờ, chúng chỉ đơn thuần lặp lại chính xác các tác vụ đã được lập trình sẵn. "Điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện tại trung tâm này là trang bị cho chúng 'bộ não, đôi mắt và đôi chân' bằng AI" - chuyên gia này nhấn mạnh.

Ông Nakayama cho biết robot Maholo tích hợp AI có thể làm việc liên tục không ngừng nghỉ và đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học, giúp các nhà nghiên cứu có thêm thời gian cho những công việc khác. Ngoài ra, robot có khả năng lặp lại các thí nghiệm với quy trình hoàn toàn giống nhau, qua đó loại bỏ sai sót hoặc sự thiếu nhất quán do con người gây ra, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Theo ông Nakayama, các nhà nghiên cứu trên thế giới đang đẩy nhanh tự động hóa hệ thống phòng thí nghiệm. Trong đó, Mỹ, Canada và Trung Quốc sử dụng robot kiểu băng chuyền để thực hiện nhanh những thí nghiệm chuyên biệt. Tuy nhiên, Nhật Bản có lợi thế hơn các quốc gia khác nhờ robot hình người tích hợp AI có tính linh hoạt hơn nhiều.



