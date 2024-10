Nhật Bản đối mặt bất ổn chính trị sau bầu cử hạ viện

Đài NHK đưa tin Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Ishiba và đối tác liên minh Komeito đã giành được 215 ghế tại Hạ viện.

Con số này giảm so với 279 ghế mà họ nắm giữ trước đó, đánh dấu kết quả bầu cử tệ nhất của liên minh kể từ khi mất quyền lực trong thời gian ngắn vào năm 2009.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính của Nhật Bản (CDPJ) giành được 148 ghế, tăng so với 98 ghế trước đó.

"Cuộc bầu cử này rất khó khăn đối với chúng tôi" - Thủ tướng Ishiba nói với TV Tokyo.

Thủ tướng Shigeru Ishiba. Ảnh: Kyodo News

Chủ tịch Komeito Keiichi Ishii, người tiếp quản vị trí lãnh đạo mới của đảng này hồi tháng trước, đã thua ở khu vực bầu cử của mình.

Theo hãng tin Kyodo News, thất bại trên đã giáng một đòn nặng nề vào Thủ tướng Shigeru Ishiba. Ông hiện phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ bên ngoài liên minh để giúp điều hành chính phủ ổn định.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ishiba hy vọng thành lập chính phủ mới do đảng của ông lãnh đạo. Các đảng đối lập, bao gồm cả lực lượng tự do và cánh hữu, cũng được cho là sẽ gặp khó khi hợp tác thành lập liên minh do có sự khác biệt về mục tiêu chính sách.

Reuters nhận định kết quả bầu cử có thể buộc các bên phải tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ quyền lực gây chia rẽ. Điều này có khả năng dẫn đến bất ổn chính trị khi Nhật Bản phải đối mặt với những khó khăn kinh tế và tình hình an ninh căng thẳng ở Đông Á.

Thủ tướng Ishiba cho biết ông sẽ đợi kết quả bầu cử cuối cùng trước khi xem xét các liên minh tiềm tàng hoặc các thỏa thuận chia sẻ quyền lực khác.

Trước đó, Thủ tướng Ishiba cam kết ưu tiên giảm bớt tác động tiêu cực của lạm phát đối với các hộ gia đình, củng cố khả năng phòng thủ của Nhật Bản trước các mối đe dọa an ninh từ các nước láng giềng và tăng cường nền kinh tế khu vực cũng như khả năng phục hồi sau thảm họa.

Kết quả bầu cử Hạ viện sẽ đặt ra thách thức to lớn cho Thủ tướng Ishiba khi ông tìm cách xây dựng lại LDP trước cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa hè năm sau.

Các nhà phân tích cũng cho biết kết quả bầu cử sẽ khiến Thủ tướng Ishiba gần như không thể thực hiện lời hứa quan trọng của mình là khởi xướng đề xuất sửa đổi Hiến pháp thông qua Quốc hội trước cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

Theo Kyodo News, Chủ tịch đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) Yuichiro Tamaki đã từ chối ý tưởng tham gia liên minh cầm quyền, trong khi Đảng Đổi mới Nhật Bản, một lực lượng đối lập khác, cũng có thái độ tiêu cực về việc hợp tác với nhóm LDP-Komeito.

Kyodo News ước tính tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 53,81%, thấp hơn khoảng 2 điểm % so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2021 và có thể là mức thấp thứ ba trong thời kỳ hậu chiến. Số lượng nghị sĩ nữ đạt 55, mức cao kỷ lục.