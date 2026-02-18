HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng

Huệ Bình

(NLĐO) – Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Lào vào tháng 11 năm ngoái của Công chúa Aiko của Nhật Bản được xem là một cột mốc lịch sử.

Trong bối cảnh tương lai của Hoàng gia Nhật Bản đang là tâm điểm chú ý, sự xuất hiện của Công chúa Aiko (con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako) đã mang lại một luồng sinh khí mới.

Theo nhận định của nhà nghiên cứu hoàng gia Takamori Akinori trong ấn bản trực tuyến của tạp chí President, làn sóng mong đợi một nữ Thiên hoàng không còn chỉ là câu chuyện trong nước Nhật mà đang bắt đầu lan tỏa ra quốc tế.

Dấu ấn ngoại giao và sự công nhận đặc biệt tại Lào

Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Lào vào tháng 11-2025 của Công chúa Aiko được xem là một cột mốc lịch sử. 

Dù Công chúa Aiko tự nhận mình là người có tính cách nhút nhát nhưng tạp chí President ghi nhận cô đã thể hiện một phong thái vô cùng điềm tĩnh với nụ cười rạng rỡ xuyên suốt chuyến công du.

Chi tiết đáng chú ý chính là việc chính phủ Lào đã dành nghi lễ đón tiếp trang trọng tương đương cấp bậc của một "thái tử" cho Công chúa Aiko.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 2.

Công chúa Aiko bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith vào ngày 18-11-2025 tại Vientiane. Ảnh: Mainichi

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 1.

Công chúa Aiko được chào đón nồng nhiệt khi đến khách sạn nơi cô lưu trú vào ngày 17-11-2025 tại thủ đô Vientiane - Lào. Ảnh: Mainichi

Tại buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Công chúa Aiko luôn giữ nụ cười rạng rỡ và sự tinh tế trong giao tiếp. Đặc biệt hơn nữa, khả năng kết nối của công chúa không chỉ dừng lại ở giới lãnh đạo cấp cao mà còn lan tỏa đến người dân lao động và trẻ em tại đây.

Những nhà quan sát hoàng gia cho rằng phong thái này của Công chúa Aiko cho thấy sự trưởng thành và sức hút của một biểu tượng hòa bình mới, khiến kỳ vọng vào một "nữ Thiên hoàng" bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới Nhật Bản.

Chú voi nhồi bông và sức mạnh của lòng nhân ái

Một trong những khoảnh khắc lay động lòng người nhất trong chuyến công du chính là khi Công chúa Aiko đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Hữu nghị Lào (LFHC - Lao Friends Hospital for Children). Tại đây, cô đã nhận được món quà là chú voi nhồi bông từ một bệnh nhi.

Theo quan sát của chuyên gia hoàng gia được trích dẫn trên tạp chí President, có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Khi các phụ tá ngỏ ý cầm giúp chú voi để công chúa tiện di chuyển, cô đã nhẹ nhàng từ chối và tiếp tục ôm chặt chú voi vào lòng một cách dịu dàng.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 3.

Công chúa Aiko nhận thú nhồi bông khi đến thăm bệnh viện nhi tại TP Luang Prabang - Lào. Ảnh: Kyodo

Hành động này cho thấy Công chúa Aiko trân trọng tình cảm của đứa trẻ hơn là sự thuận tiện của bản thân hay các quy tắc lễ nghi cứng nhắc. Chính sự chân thành này đã chạm đến trái tim người dân cả hai nước, minh chứng cho một tấm lòng nhân hậu và sự tận tụy mà cô thừa hưởng từ sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của Nhật hoàng.

Con số 70% đầy sức nặng

Sự tỏa sáng của Công chúa Aiko tại nước ngoài đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân trong nước. Dẫn nguồn từ các cuộc khảo sát dư luận mới nhất do báo Yomiuri Mainichi thực hiện, có tới khoảng 70% người dân Nhật Bản ủng hộ việc phụ nữ lên ngôi Thiên hoàng.

Tại sao con số này lại cao đến vậy?

Tạp chí President phân tích rằng trong khi các nhánh hoàng gia khác như gia đình của Thái tử Fumihito (em trai ruột của Nhật hoàng Naruhito) hay Thân vương Takahito (em trai út của Thiên hoàng Hirohito (ông nội của Nhật hoàng hiện tại) liên tục đối mặt với những rạn nứt gia đình hoặc rắc rối cá nhân, thì gia đình Nhật hoàng Naruhito lại trở thành "mẫu hình lý tưởng" về sự gắn kết.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 4.

Công chúa Aiko tham dự tiết học giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại một ngôi trường ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Mainichi

Người dân Nhật Bản không chỉ ủng hộ Công chúa Aiko vì cô là con của Thiên hoàng, mà còn vì họ tìm thấy ở cô sự ổn định và đức hạnh cần thiết để duy trì sự tôn nghiêm của Hoàng gia trong kỷ nguyên mới.

Nền tảng giáo dục nghiêm khắc và trách nhiệm phụng sự

Sự tận tụy của Công chúa Aiko không phải là tự nhiên mà có. Nhà nghiên cứu Takamori Akinori chỉ ra rằng cô đã thừa hưởng sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy tình thương từ Nhật hoàng.

Từ thuở nhỏ, công chúa đã thể hiện tâm thế phụng sự qua bài văn "Y tá Aiko". Cho đến nay, cô vẫn duy trì công việc tại Hội Chữ thập đỏ, ngay cả trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Hơn thế nữa, phong thái của cô được hun đúc từ tư duy "lấy dân làm gốc" của Nhật hoàng Naruhito - người luôn nhắc nhở về trách nhiệm thấu hiểu nỗi khổ của người dân.

Chuyến thăm Lào của Công chúa Aiko vì thế  không chỉ là thành công về mặt ngoại giao mà còn là chìa khóa mở ra một chương mới cho thảo luận về kế vị tại Nhật Bản. 

Với lòng nhân ái chân thành, phong thái điềm tĩnh và sự ủng hộ tuyệt đối của đại đa số người dân, Công chúa Aiko đang từng bước chứng minh mình chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Thiên hoàng tương lai - theo truyền thông Nhật Bản.

    Thông báo