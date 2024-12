Nhật Bản phát triển thuốc mọc răng đột phá

Nhóm được dẫn đầu bởi bác sĩ Katsu Takahashi, Trưởng Khoa Phẫu thuật răng miệng tại Viện Nghiên cứu y khoa - Bệnh viện Kitano (Nhật Bản). Họ đã phát triển một loại thuốc đột phá giúp mọi người mọc lại răng "thế hệ thứ 3", tức sau khi đã hoàn thành việc mọc răng sữa và răng vĩnh viễn.

Hình ảnh trước khi dùng thuốc của chồn sương (bên trái và ở giữa) và chuột (hàng trên) và ảnh tương ứng bên dưới thể hiện một số răng đã mọc thêm sau điều trị Ảnh: VIỆN NGHIÊN CỨU Y KHOA BỆNH VIỆN KITANO

Một số động vật có thể liên tục mọc lại răng và các bằng chứng cho thấy con người cũng có "chồi" cho một bộ răng thứ 3 nhưng đã bị mất đi theo thời gian. Tuy vậy, khoảng 1% có hiện tượng mọc thêm răng khi đã trưởng thành, chính là biểu hiện của bộ răng thứ 3 này. Vận dụng điều đó, các thử nghiệm trên chuột và chồn cho thấy việc chặn một loại protein có tên USAG-1 có thể đánh thức bộ răng tiềm ẩn này. Họ bắt đầu thử nghiệm trên người vào giữa năm 2024 và tiếp tục gặt hái thành quả.

Nói với The Mainichi, bác sĩ Takahashi cho biết mục tiêu đầu tiên là những người gặp tình trạng "anodontia" - một vấn đề bẩm sinh khiến răng mọc bị thiếu, ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số. Tuy vậy, trong một cuộc trao đổi sau đó do The Japan Times đưa tin, những người trưởng thành bị mất răng do chấn thương hay bệnh răng miệng cũng có thể được điều trị bằng thuốc mới này.

Sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng nhằm chứng minh thuốc không gây tác dụng bất lợi ở con người, một số trẻ từ 2-6 tuổi bị chứng anodontia sẽ là những bệnh nhân đầu tiên được nhóm nghiên cứu điều trị. Mục tiêu tiếp theo là đưa thuốc đến rộng rãi người dân vào năm 2030.