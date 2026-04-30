Nhật Bản trao tặng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình Huân chương Mặt trời mọc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Nhật Bản trao tặng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình Huân chương Mặt trời mọc

P.V

(NLĐO)- Với sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, vì những cống hiến cho sự phát triển quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho Chủ tịch FPT Trương Gia Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình.

Với sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu phần mềm sang Nhật Bản 20 năm trước. Việc này góp phần mở đường cho doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam tiếp cận và phát triển tại thị trường Nhật, từng bước xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, FPT đã hiện diện ngày càng sâu rộng tại Nhật Bản, trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này. FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.

FPT và ông Trương Gia Bình đã tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình, ghi nhận vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia. Năm 2013, ông Bình được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Việc công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc lần này của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đón Thủ tướng Takaichi Sanae sang thăm vào đầu tháng 5-2026. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển hơn nữa, với trọng tâm là các trụ cột hợp tác chính như: đổi mới sáng tạo và khoa học - công nghệ, bán dẫn, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng chiến lược, ngoại giao, an ninh... Trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Việt Nam và Nhật Bản đều xác định vai trò trọng tâm của AI, bán dẫn, lượng tử, an ninh mạng...

Tại Việt Nam, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. 

Tin liên quan

Ông Trương Gia Bình đã chia sẻ nhận định này tại sự kiện Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, chiều 9-12.

FPT của ông Trương Gia Bình mỗi ngày thu 4,5 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng

(NLĐO)- Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động tài chính mang lại cho FPT gần 2.424 tỉ đồng, trong đó lãi tiền gửi ngân hàng lên tới 1.235 tỉ đồng,

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cam kết đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn

(NLĐO)- Hiện nay, các bộ ngành, địa phương, các trường đại học, doanh nghiệp đang phối hợp để phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn

thị trường Nhật Bản việt nam - nhật bản tập đoàn FPT Trương Gia Bình Chủ tịch Tập đoàn FPT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo