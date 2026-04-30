Nhật Bản trao tặng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình Huân chương Mặt trời mọc

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, vì những cống hiến cho sự phát triển quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình.

Với sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu phần mềm sang Nhật Bản 20 năm trước. Việc này góp phần mở đường cho doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam tiếp cận và phát triển tại thị trường Nhật, từng bước xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, FPT đã hiện diện ngày càng sâu rộng tại Nhật Bản, trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này. FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.

FPT và ông Trương Gia Bình đã tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình, ghi nhận vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia. Năm 2013, ông Bình được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Việc công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc lần này của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đón Thủ tướng Takaichi Sanae sang thăm vào đầu tháng 5-2026. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển hơn nữa, với trọng tâm là các trụ cột hợp tác chính như: đổi mới sáng tạo và khoa học - công nghệ, bán dẫn, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng chiến lược, ngoại giao, an ninh... Trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Việt Nam và Nhật Bản đều xác định vai trò trọng tâm của AI, bán dẫn, lượng tử, an ninh mạng...

Tại Việt Nam, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.