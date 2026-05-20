Ngày 20-5, Công an xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả lại tài sản do một học sinh lớp 2 nhặt được trên đường.

Em Khang (ở giữa) cùng Công an xã trao trả tài sản đánh rơi cho người dân.

Trước đó, em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Kông Bơ La), trong lúc đi học đã nhặt được một chiếc ví da.

Kiểm tra bên trong, em Khang phát hiện có 5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, em đã mang toàn bộ tài sản đến trình báo và giao nộp cho công an xã, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, liên hệ với chủ nhân chiếc ví theo giấy tờ tùy thân. Đến ngày 19-5, toàn bộ số tài sản đã được trao trả cho người đánh mất.