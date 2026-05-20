Thời sự

Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 2 lập tức mang nộp công an

Đức Anh

(NLĐO) - Trên đường đi học, một học sinh lớp 2 nhặt được ví tiền và lập tức giao nộp công an để tìm người bị mất.

Ngày 20-5, Công an xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả lại tài sản do một học sinh lớp 2 nhặt được trên đường.

Nhặt được ví có 5 triệu đồng, học sinh lớp 2 lập tức mang nộp công an - Ảnh 1.

Em Khang (ở giữa) cùng Công an xã trao trả tài sản đánh rơi cho người dân.

Trước đó, em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Kông Bơ La), trong lúc đi học đã nhặt được một chiếc ví da.

Kiểm tra bên trong, em Khang phát hiện có 5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, em đã mang toàn bộ tài sản đến trình báo và giao nộp cho công an xã, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, liên hệ với chủ nhân chiếc ví theo giấy tờ tùy thân. Đến ngày 19-5, toàn bộ số tài sản đã được trao trả cho người đánh mất.

Hành động đẹp của nam thanh niên nhặt được ví có tiền, USD và vàng

(NLĐO) - Nhặt được ví có hơn 10 triệu đồng, USD và thẻ vàng trên quốc lộ, nam thanh niên đã mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại

Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Nhặt được chiếc ví, hai học sinh tiểu học ở xã Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh chóng báo thầy cô.

Ngày Tết nhặt được ví tiền, chàng trai đem tới công an tìm người trả lại

(NLĐO) – Nhặt được chiếc ví có 3 triệu đồng, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đem tới công an nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

