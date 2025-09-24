Trong khuôn khổ chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động sáng 24-9, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ xúc động về hành trình nghệ thuật gắn bó với Giải Mai Vàng.

Nữ diễn viên cho biết, trong suốt nhiều năm qua, Giải Mai Vàng đã trở thành một phần kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp. Với Nhật Kim Anh, đây không chỉ là giải thưởng uy tín mà còn là nơi tôn vinh những nỗ lực, cống hiến của nghệ sĩ.

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh tại chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025"

Nữ diễn viên nhớ lại kỷ niệm khó quên tại mùa Giải Mai Vàng năm 2009. Cô kể, khi được mời hát trong chương trình lễ trao giải, bản thân chỉ nghĩ đơn giản là biểu diễn, không hề kỳ vọng gì thêm.

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ được hát là đã quá ưu ái rồi, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý có giải. Vậy mà đêm ấy tôi bất ngờ được xướng tên chiến thắng với vai Hà Linh trong phim "Gieo gió". Khoảnh khắc ấy như mới hôm qua" - Nhật Kim Anh xúc động chia sẻ.

Nhật Kim Anh trao tặng 50 triệu đồng cho "Mai Vàng nhân ái"

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết cô đặc biệt trân trọng các chương trình ý nghĩa như "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nam Á thực hiện.

Sau khi xem đoạn phim giới thiệu và lắng nghe những chia sẻ từ các nghệ sĩ cũng như Tổng Biên tập Tô Đình Tuân, Nhật Kim Anh đã quyết định ủng hộ 50 triệu đồng cho Báo Người Lao Động để đồng hành, tiếp sức cho các chương trình hỗ trợ văn nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm cùng ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025

Theo cô, việc hỗ trợ kịp thời cho các nghệ sĩ neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng dành cho những người cả đời cống hiến cho nghệ thuật.

Đại diện Báo Người Lao Động đã gửi lời cảm ơn đến Nhật Kim Anh vì tấm lòng nhân ái, thể hiện trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ được khán giả yêu mến.