Nhật Minh cố gắng sánh vai các đàn anh trên tuyển dự ASEAN Cup 2026

Trong chiều 26-6, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Những ngày qua, đội tuyển liên tục ghi nhận các trường hợp vắng mặt vì chấn thương và quá tải sau mùa giải, trong đó có các trung vệ Việt Anh và Ngọc Bảo - những cầu thủ thi đấu cùng vị trí với Nhật Minh.

Việc hàng thủ tuyển Việt Nam liên tiếp tổn thất lực lượng khi Việt Anh bất ngờ vắng mặt cùng Duy Mạnh, Khoa Ngô trong khi Ngọc Bảo mới trở lại và phải tập riêng. Đây là cơ hội cho trung vệ trẻ Nhật Minh khẳng định và giành một vị trí chính thức trên sân.

Về phía tuyển thủ trẻ của U23 Việt Nam, anh cho biết sẽ nỗ lực hết mình để cạnh tranh suất dự giải, đồng thời xem đây là dịp quý giá để học hỏi từ các đàn anh.

Trước cơ hội có thể được trao nhiều thời gian thi đấu hơn, trung vệ trẻ vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Em chỉ cố gắng để có tên trong danh sách tham dự giải đấu lần này. Còn những mục tiêu tiếp theo thì em nghĩ sẽ đến trong thời gian tới", Nhật Minh chia sẻ.

Nói thêm về việc vắng mặt của các đàn anh, Nhật Minh nhận định: "Tôi nghĩ là trong thời gian vừa rồi thì giải đấu V-League cũng như cúp quốc gia cũng cạnh tranh mới xong, nên mọi người vẫn còn đang mệt vì giải đấu rất dài, và một phần do thời tiết cũng khá khắc nghiệt ở Hà Nội, nên là dẫn đến tình trạng mệt mỏi".

Ở lần tập trung này, việc Nhật Minh triệu tập lên tuyển Việt Nam đã là lần thứ 2 HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Dù phải cạnh tranh với nhiều trung vệ giàu kinh nghiệm đến từ các CLB hàng đầu, cầu thủ trẻ cho biết không cảm thấy áp lực mà xem đây là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

"Được tập luyện và thi đấu cùng các anh là cơ hội rất lớn để em học hỏi. Em không nghĩ đó là áp lực", anh nói.

Tuyển Việt Nam vẫn thiếu vắng Khoa Ngô và Duy Mạnh

Về tình trạng thể lực của bản thân, Nhật Minh khẳng định đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. "Là một cầu thủ trẻ, em nghĩ thể lực của mình vẫn đảm bảo để phục vụ đội tuyển tốt nhất."

Liên quan đến sự xuất hiện của trợ lý HLV mới người Hàn Quốc phụ trách chuyên môn, Nhật Minh cho biết toàn đội mới trải qua 3-4 buổi tập nên vẫn đang trong quá trình làm quen với các yêu cầu chiến thuật.

Cũng trong buổi tập chiều nay, Việt Anh và Patrik Lê Giang cũng đã trở lại tập luyện cùng đội, Hai gương mặt tiếp tục vắng mặt là Duy Mạnh và Khoa Ngô.