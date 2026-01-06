HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nhảy xuống sông cứu người, người đàn ông chết đuối thương tâm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Phát hiện có người rơi xuống sông Ba trong đêm, người đàn ông đã nhảy xuống ứng cứu nhưng không may bị nước cuốn tử vong.

Trưa 6-1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông T.V.Đ. (43 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa) dưới sông Ba.

Nhảy sông cứu người , người đàn ông Đắk Lắk gặp nạn thương tâm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy xuống sông cứu người

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một người đàn ông nghi say rượu, rơi khỏi cầu sông Ba (chưa rõ lý do rơi).

Phát hiện sự việc, ông Đ. đã nhảy xuống cứu nhưng không may bị nước cuốn trôi.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 3 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có người mất tích tại khu vực sông Ba.

Ngay sau đó, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 9 giờ 25 cùng ngày, cảnh sát đã đưa được thi thể ông T.V.Đ. lên bờ.

Theo một nguồn tin, người đàn ông rơi xuống sông Ba sau đó đã được người đánh cá ứng cứu, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

