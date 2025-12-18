Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup

Đông Linh (theo mancityfc)

(NLĐO) – Đội hình hai của Man City hạ Brentford với tỉ số 2-0 trên sân nhà, giành vé vào bán kết League Cup với chuỗi 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường.

Thực hiện tới bảy sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần trước, HLV Pep Guardiola tự tin vẫn sẽ tạo được thế trận vượt trội so với đội khách Brentford khi cả hai đội đều có toan tính nhất định cho đấu trường cúp.

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 1.

Brentford sớm phải chấp nhận thế trận bị dồn ép khủng khiếp

Man City nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 14, Oscar Bobb ngoặt bóng vào trong rồi dứt điểm thẳng vào vị trí của thủ môn Hakon Valdimarsson. Tuy nhiên, niềm vui quá ngắn ngủi với cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi khi anh phải rời sân không lâu sau đó vì chấn thương, nhường chỗ cho Phil Foden. Abdukodir Khusanov cũng thoát khỏi chiếc thẻ đỏ trong gang tấc khi chỉ bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Kevin Schade trong tình huống tiền đạo Brentford thoát xuống đối mặt khung thành.

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 2.

Những pha phản công của Brentford dù ít nhưng cũng tạo khá nhiều khó khăn cho Man City

Sức ép liên tục do đội chủ nhà tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 32. Từ quả phạt góc của đội chủ nhà, thủ môn Valdimarsson đấm bóng thiếu chính xác, tạo điều kiện để Rayan Cherki khống chế bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành. Pha lập công này giúp Cherki nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này lên con số 11 (4 bàn, 7 kiến tạo).

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 3.

Pha ghi bàn mang tính bước ngoặt của Rayan Cherki

Brentford bước vào hiệp hai với nỗ lực tìm bàn gỡ, trong bối cảnh họ chưa ghi được bàn thắng sân khách nào từ tình huống bóng sống kể từ tháng 10. Kristoffer Ajer và Michael Kayode lần lượt buộc thủ môn James Trafford phải trổ tài cứu thua, trong khi Valdimarsson cũng có pha phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm nhanh của Foden.

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 4.

Savinho ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho Man City

Tuy nhiên, những nỗ lực đó không đủ giúp đội khách tránh khỏi bàn thua thứ hai. Phút 67, Savinho dẫn bóng tới mép trái vòng cấm, tung cú sút chạm chân Ajer đổi hướng, khiến bóng bổng qua đầu Valdimarsson đi thẳng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ hai của Savinho ở mùa giải năm nay và đều được ghi tại League Cup.

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 5.

Các trụ cột của Man City hài lòng trên băng ghế dự bị

Khoảng thời gian còn lại, Man City chơi chậm rãi, kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Carabao Cup lần thứ chín trong lịch sử. 

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Brentford chìm sâu vào khủng hoảng sân khách với năm thất bại liên tiếp và sẽ phải đối mặt với chuyến làm khách đầy áp lực trên sân của Wolves – đội đang xếp cuối bảng Premier League – vào cuối tuần này.

Ở bán kết, Man City sẽ chạm trán với Newcastle, đội bóng vừa giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng chật vật 2-1 trước Fulham. Lewis Miley ghi bàn quyết định cho chủ nhà Newcastle ở phút 90+2, đưa đội đương kim giữ cúp vào bán kết để chờ gặp Man City.

Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup - Ảnh 6.

ĐKVĐ Newcastle đi tiếp vào bán kết

Cặp đấu tứ kết cuối cùng Arsenal và Crystal Palace sẽ thi đấu vào rạng sáng 24-12, đội thắng sẽ gặp Chelsea để tranh vé vào chơi trận chung kết.

Tin liên quan

Arsenal và Chelsea vào tứ kết League Cup, Tottenham bị loại

Arsenal và Chelsea vào tứ kết League Cup, Tottenham bị loại

(NLĐO) – Hai đại diện thành London là Arsenal và Chelsea đều giành chiến thắng ở vòng 1/8 League Cup trong khi Tottenham dừng bước trước ĐKVĐ Newcastle.

Ngược dòng đánh bại Swansea, Man City giành vé tứ kết League Cup

(NLĐO) – Thay hơn nửa đội hình so với trận thua Aston Villa cuối tuần qua, Man City dẫu có phần chật vật nhưng vẫn đánh bại được chủ nhà Swansea tại League Cup.

Liverpool thua tan tác Crystal Palace ở vòng 1/8 League Cup

(NLĐO) – Vừa nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua, Liverpool tiếp tục thua đau Crystal Palace ở vòng 1/8 League Cup rạng sáng 30-10.

Man City League Cup tứ kết league cup Rayan Cherki Newcastle 2-1 Fulham Man City 2-0 Brentford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo