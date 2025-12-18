Nhẹ nhàng vượt ải Brentford, Man City thẳng tiến bán kết League Cup

Thực hiện tới bảy sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần trước, HLV Pep Guardiola tự tin vẫn sẽ tạo được thế trận vượt trội so với đội khách Brentford khi cả hai đội đều có toan tính nhất định cho đấu trường cúp.



Brentford sớm phải chấp nhận thế trận bị dồn ép khủng khiếp

Man City nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 14, Oscar Bobb ngoặt bóng vào trong rồi dứt điểm thẳng vào vị trí của thủ môn Hakon Valdimarsson. Tuy nhiên, niềm vui quá ngắn ngủi với cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi khi anh phải rời sân không lâu sau đó vì chấn thương, nhường chỗ cho Phil Foden. Abdukodir Khusanov cũng thoát khỏi chiếc thẻ đỏ trong gang tấc khi chỉ bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Kevin Schade trong tình huống tiền đạo Brentford thoát xuống đối mặt khung thành.

Những pha phản công của Brentford dù ít nhưng cũng tạo khá nhiều khó khăn cho Man City

Sức ép liên tục do đội chủ nhà tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 32. Từ quả phạt góc của đội chủ nhà, thủ môn Valdimarsson đấm bóng thiếu chính xác, tạo điều kiện để Rayan Cherki khống chế bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành. Pha lập công này giúp Cherki nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này lên con số 11 (4 bàn, 7 kiến tạo).

Pha ghi bàn mang tính bước ngoặt của Rayan Cherki

Brentford bước vào hiệp hai với nỗ lực tìm bàn gỡ, trong bối cảnh họ chưa ghi được bàn thắng sân khách nào từ tình huống bóng sống kể từ tháng 10. Kristoffer Ajer và Michael Kayode lần lượt buộc thủ môn James Trafford phải trổ tài cứu thua, trong khi Valdimarsson cũng có pha phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm nhanh của Foden.

Savinho ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho Man City

Tuy nhiên, những nỗ lực đó không đủ giúp đội khách tránh khỏi bàn thua thứ hai. Phút 67, Savinho dẫn bóng tới mép trái vòng cấm, tung cú sút chạm chân Ajer đổi hướng, khiến bóng bổng qua đầu Valdimarsson đi thẳng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ hai của Savinho ở mùa giải năm nay và đều được ghi tại League Cup.

Các trụ cột của Man City hài lòng trên băng ghế dự bị

Khoảng thời gian còn lại, Man City chơi chậm rãi, kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Carabao Cup lần thứ chín trong lịch sử.

Trong khi đó, Brentford chìm sâu vào khủng hoảng sân khách với năm thất bại liên tiếp và sẽ phải đối mặt với chuyến làm khách đầy áp lực trên sân của Wolves – đội đang xếp cuối bảng Premier League – vào cuối tuần này.