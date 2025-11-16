Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Bức ảnh được chia sẻ trong nhóm Facebook "What Is This?" bởi một người dân tỉnh Yasothon, kèm câu hỏi xin nhận diện loài.

Theo Bangkok Post, bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề bàn tán.

Nhện cua màu vàng với hoa văn như mặt người trên phần bụng gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Nut Siri

Sau đó, những người am hiểu sinh vật học nhanh chóng xác định đây là nhện cua (thuộc họ Thomisidae), loài vốn vô hại đối với con người. Theo chuyên gia, nhện cua có dáng di chuyển ngang tương tự cua và thường phục kích trên hoa hoặc lá để bắt côn trùng.

Cá thể xuất hiện trong ảnh thuộc tộc Misumenini, đặc trưng với màu sắc nhạt như vàng hoặc trắng giúp ngụy trang giống như hoa. Một số loài còn có khả năng thay đổi sắc độ cơ thể để hòa hợp môi trường tốt hơn, dù màu sắc thực tế của chúng có thể khác biệt so với cách mắt người nhìn thấy.

Nhện cua phân bố rộng khắp thế giới, trong đó có Thái Lan. Dù ngoại hình đôi lúc lạ lẫm nhưng loài này không gây hại và không chủ động tấn công con người. Các chuyên gia khuyến cáo nếu có bắt gặp thì cứ để chúng yên bởi chúng đóng vai trò kiểm soát côn trùng tự nhiên.

Ảnh: Nut Siri

Hiện tượng nhện có hình mặt người không phải là chuyện qua hiếm. Trước đó, năm 2019, mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền đoạn video ghi lại một con nhện màu xanh lá với hoa văn giống mặt người trên lưng, được phát hiện tại tỉnh Hồ Nam.

Người phụ nữ họ Lý là người đầu tiên ghi hình và chia sẻ khoảnh khắc kỳ lạ này.

Đoạn video sau đó được các tờ báo lớn như Nhân dân Nhật báo và China Daily đăng tải, kèm nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng. Có người đùa rằng "Người Nhện đời thực đã xuất hiện" số khác lại ví tạo hình kỳ lạ này giống nhân vật Venom hoặc bức tranh "Tiếng thét" của danh họa Edvard Munch.

Giới chuyên môn khẳng định đây chỉ là hiện tượng hoa văn tự nhiên trên loài nhện và hoàn toàn không phải sinh vật đột biến.

Theo các nhà sinh học, những hoa văn đặc biệt này giúp loài nhện ngụy trang hoặc đánh lạc hướng kẻ săn mồi.



Nhện có mặt người trên lưng được nhìn thấy trên một củ khoai mọc mầm tại Hồ Nam - Trung Quốc năm 2019. Ảnh cắt từ clip: Nhân dân Nhật báo



