Lao động

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thế Lập được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; các Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Tiến, Phan Thanh Lân và Nguyễn Tài Minh

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tổ chức tại phường Đồng Hới.

Ngày 26-12, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 44.000 đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) trong toàn tỉnh.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Quảng Trị vừa hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của tổ chức Công đoàn tỉnh trong điều kiện mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ cũng như đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Lập được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết dù mới triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028 hơn hai năm và phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, cùng yêu cầu tinh gọn bộ máy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Thế Lập được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; các Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Tiến, Phan Thanh Lân và Nguyễn Tài Minh.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có gần 44.000 đoàn viên sinh hoạt tại 696 công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tỉ lệ tổ chức hội nghị NLĐ hằng năm đạt trên 90%, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công tác chăm lo đời sống ĐV-NLĐ tiếp tục là điểm nhấn. Các chương trình như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Phúc lợi đoàn viên", "Bữa cơm Công đoàn" ngày càng đi vào thực chất. Trong nhiệm kỳ, công đoàn các cấp đã hỗ trợ hơn 85.000 lượt đoàn viên với tổng kinh phí trên 78 tỉ đồng; xây dựng 174 nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá hơn 6,3 tỉ đồng; kịp thời hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, mất việc làm.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 4.

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I được kỳ vọng mở ra nhiệm kỳ đổi mới, sát cơ sở, hướng về người lao động.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận hơn 7.700 sáng kiến, đề tài, giải pháp kỹ thuật được công nhận, làm lợi trên 18 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Hùng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị, khẳng định những kết quả đạt được cho thấy tổ chức công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng mô hình "công đoàn số" để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh 11.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Quảng Trị vừa hoàn thành sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Chiến Thắng cho rằng tổ chức Công đoàn đã góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi NLĐ, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Thắng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có khoảng 55.000 đoàn viên, trên 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động công đoàn.


Ông Nguyễn Thế Lập tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Thế Lập tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 2 - 3/10 với sự tham dự của 225 đại biểu

Thưởng Tết cao nhất ở tỉnh Quảng Trị là 118,5 triệu đồng

(NLĐO) - Qua khảo sát, dự kiến thưởng tết Dương lịch 2024 cao nhất tại tỉnh Quảng Trị là 37,6 triệu đồng/người, thưởng tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất là 118,5 triệu đồng/người.

Quảng Trị: Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên cải thiện chỗ ở

(NLĐO) - Năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tặng 31 Mái ấm Công đoàn và 6 nhà tình nghĩa trị giá 1,8 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn và gia đình chính sách.

Quảng Trị Tháng Công nhân chăm lo đoàn viên Công đoàn Quảng Trị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị Liên đoàn Lao động Quảng Trị Nguyễn Thế Lập Người lao động Quảng Trị
