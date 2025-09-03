Nhiều bác sĩ đến từ 6 bệnh viện hàng đầu TP HCM nhận nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 3-9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM đã ra đến Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) và nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế quân - dân y Đặc khu Côn Đảo.

Đây là nhóm bác sĩ đợt đầu tiên nằm trong chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại TP HCM đến công tác tại Đặc khu Côn Đảo, là hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại vùng đảo tiền tiêu.

Các bác sĩ tại những bệnh viện TP HCM nhận nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo

Các bác sĩ công tác tại 6 bệnh viện lớn của TP HCM, gồm: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với các chuyên khoa sản, nhi, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, nội tổng quát và lọc thận.

Các bác sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo từ ngày 3 đến 30-9. Không chỉ khám chữa bệnh cho người dân Côn Đảo mà các bác sĩ còn có nhiệm vụ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế địa phương.

Bác sĩ Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết cảm thấy rất tự hào khi cùng với các bác sĩ ở đây được Sở Y tế chọn lựa là những người tiên phong đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này trên tinh thần vừa làm việc, vừa mang đến kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Côn Đảo.

Có 7 bác sĩ đến từ 6 bệnh viện hàng đầu của TP HCM nhận nhiệm vụ trong đợt đầu tiên

Trong số các bác sĩ tham gia công tác tại Đặc khu Côn Đảo đợt 1 này có Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Mai Liên, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là nữ bác sĩ duy nhất tình nguyện tham gia đợt công tác đầu tiên.

Bác sĩ Mai Liên cho biết vừa tự hào nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng vì chưa có kinh nghiệm khi ra đảo, tuy nhiên bác sĩ tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt công tác lần này.

Trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, các bác sĩ được đi làm quen với cơ sở, vật chất và trang thiết bị tại Trung tâm Y tế quân - dân y Đặc khu Côn Đảo

Không chỉ dừng lại ở việc tăng cường nhân lực, đợt công tác lần này còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bộ. Cụ thể, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức ngân hàng máu tại Côn Đảo; Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh và tập huấn cho giáo viên; Bệnh viện Bình Dân khảo sát, đánh giá khả năng sớm đưa phòng mổ tại Trung tâm Y tế Quân dân y vào hoạt động.