Nhiều bài hit nhạc Việt giá trị, ý nghĩa

Ca sĩ Tùng Dương và cộng sự vừa trình làng MV "Cánh chim phượng hoàng", gây ấn tượng về hiệu ứng hình ảnh và cảm xúc.



Như khúc hoan ca

"Cánh chim phượng hoàng" do ca sĩ - nhạc sĩ Mars Anh Tú (Tú Dưa) sáng tác. Ca khúc mở đầu bằng những lời hát mang tính tượng trưng qua hình ảnh người phụ nữ đẹp, bước thong dong trong cuộc đời với một sức mạnh tinh thần tiềm ẩn.

MV (video ca nhạc) "Cánh chim phượng hoàng" có sự góp mặt của rapper Double 2T. Phần rap kể câu chuyện khởi nguồn từ huyền sử nước Việt với mẹ Âu Cơ, đi qua bao thăng trầm lịch sử với những tấm gương nữ tướng anh hùng bất khuất, những bà mẹ Việt Nam "vì Tổ quốc, bao đau thương cũng gánh"; với những phụ nữ hiện đại hôm nay "làm đẹp cho bản thân mình và làm đẹp cho đời".

"Cánh chim phượng hoàng" như một khúc hoan ca về những người phụ nữ Việt Nam đi qua lịch sử, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, được hình tượng hóa trong hình ảnh chim phượng hoàng bay cao đầy kiêu hãnh.

Ca sĩ Tùng Dương đã mời NSND Lê Khanh, NSND Thanh Lam, NSƯT - diễn viên múa Linh Nga, Hoa hậu Hà Kiều Anh và vận động viên wushu Thúy Hiền cùng tham gia MV "Cánh chim phượng hoàng". Mỗi người như một "cánh chim phượng hoàng", xinh đẹp và kiêu hãnh cùng những nỗ lực để thành công.

Những người trong giới nhận xét "Cánh chim phượng hoàng" có lời ca tràn đầy cảm xúc. Bản phối rất ấn tượng của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đã khơi gợi niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào về phụ nữ Việt Nam.

Thông điệp nhân văn

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn tiếp tục bắt tay cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức ra mắt ca khúc "Lệ phí cuộc đời". Chỉ cần nghe tên bài hát, chúng ta cũng có thể đoán biết nội dung của nó hướng đến vấn đề gì.

Với Cao Thái Sơn, sự nghiệp ca hát 20 năm của anh có nhiều nỗi niềm. Vậy nên, Cao Thái Sơn xem "Lệ phí cuộc đời" là cơ hội giúp anh từng bước trở lại nghiệp ca hát.

Thay vì các đề tài về tình yêu như trước đây, trong lần trở lại này, Cao Thái Sơn sẽ hướng đến những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống, như: chống bạo hành gia đình, bạo lực học đường; tình trạng trẻ em, phụ nữ bị xâm hại... và đưa ra nhiều thông điệp nhân văn.

Trong "Lệ phí cuộc đời", Cao Thái Sơn vào vai người con bị cha ngược đãi. Khi lớn lên, anh trở thành kẻ "giang hồ". Cuối cùng, chàng trai vỡ lẽ là phải thay đổi, cần sống tích cực và biết yêu thương, cảm thông nhiều hơn.

Cao Thái Sơn cho hay anh nhận thấy sự đồng cảm với "Lệ phí cuộc đời". Vì vậy, anh đã thể hiện ca khúc này rất mượt mà, lay động được khán giả.

Ca sĩ Tùng Dương trong MV “Cánh chim phượng hoàng” (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhiều sản phẩm chất lượng

Cách đây không lâu, ca khúc "Một vòng Việt Nam" - tác giả Đông Thiên Đức - do ca sĩ Tùng Dương thể hiện là một hiện tượng của nhạc Việt bởi ý nghĩa sâu sắc.

Lời bài hát "Một vòng Việt Nam" khéo léo mô tả những cảnh đẹp và đặc trưng của từng vùng miền đất nước. Ca khúc này đã khơi gợi những tình cảm và niềm tự hào với quê hương, đất nước, con người Việt Nam một cách sâu sắc: "Nắm tay dạo khắp một vòng Việt Nam/ Cùng ngắm nhìn non sông trời văn đất võ để thấy Việt Nam quê hương ta đẹp thế nào".

Trong khi đó, lúc thực hiện MV "Nâng chén tiêu sầu" - một sản phẩm mang tính nữ quyền, ca sĩ Bích Phương cho rằng mỗi người con gái dù có yếu đuối đến đâu cũng tiềm ẩn sức mạnh khó ngờ. "Tôi không làm gì giỏi bằng làm nhạc. Vì vậy, tôi muốn mang tính nữ quyền vào sản phẩm của mình" - cô giải thích.

Cùng ý tưởng trên, rapper Suboi đã ra mắt MV "Dâu thiên hạ". Vừa trình làng, "Dâu thiên hạ" lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả và giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng mới phát hành MV "Những bông hoa Trường ĐH An ninh Nhân dân", do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng sáng tác. Ca khúc dành tặng các cô giáo mang trên mình màu áo công an nhân dân và tất cả phụ nữ Việt Nam...

Theo các nhà chuyên môn, nhạc Việt đã có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay ngày càng ý thức hơn trong việc thực hiện sản phẩm âm nhạc của mình. Khi nhạc Việt ngày càng có nhiều sản phẩm ý nghĩa, chất lượng, giá trị sẽ góp phần làm phong phú thêm việc thụ hưởng âm nhạc của công chúng.

Theo đạo diễn Nguyễn Trương Kiên, "Cánh chim phượng hoàng" mang đậm tính huyền thoại với những hình ảnh đặc trưng của lịch sử và văn hóa Việt Nam. "Qua đó, hình tượng người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh. Những tinh hoa của văn hóa và lịch sử Việt Nam được thể hiện đầy tinh tế với một niềm tự hào sâu sắc" - anh nhận xét.