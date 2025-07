Nhiều bản bị cô lập, chưa tiếp cận được do mưa lũ

Sáng 24-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết có 4 bản trên địa bàn xã là bản Chắn, bản Lau, bản Nhẵn, bản Mát hiện đang bị cô lập do 3 cây cầu treo vào các bản này bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 24-7, nhiều nơi ở Nghệ An vẫn bị cô lập do nước lũ. Ảnh: Duy Nguyễn

"Hiện chúng tôi đã liên lạc được với 3 bản, còn bản Nhẵn vẫn chưa liên lạc được. Chính quyền rất lo lắng, các lực lượng chức năng đang chờ nước rút để đi thuyền sang hỗ trợ người dân"- ông Lương nói.

Được biết, 4 bản của xã Tương Dương bị cô lập có khoảng hơn 430 nhân khẩu.

Ngoài xã Tương Dương, tại một số địa phương khác của tỉnh Nghệ An như xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Xén… việc khắc phục, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt bởi sạt lở đất, nước lũ chảy xiết, thông tin liên lạc gián đoạn.

Sáng 24-7, quốc lộ 7 qua các xã Nhân Hòa, Vĩnh Tường (Nghệ An) tiếp tục ngập sâu từ 50 cm đến 1 m, khiến giao thông "tê liệt", nhiều vùng dân cư bị chia cắt. Tại hiện trường, lực lượng công an xã, Công ty cổ phần 495 và chính quyền địa phương xã Nhân Hòa đã cắm biển cảnh báo, cử người trực chốt để hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến hết ngày 23-7, ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại, 3.237 nhà bị ngập nước. Hiện các địa phương tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử.

Việc đi lại của dân gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao. Ảnh: Duy Nguyễn

Trước diễn biến mưa lũ gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương miền núi, tối 23-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chính thức phát lời kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Wipha) gây ra.