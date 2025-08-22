HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhiều bang ở Mỹ cấm dùng điện thoại trong trường học

Hải Ngọc

Tại Mỹ, thêm 17 bang, cùng với đặc khu Columbia, bắt đầu năm học mới với quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác trong trường học.

Theo hãng tin AP, tổng cộng 35 bang ở Mỹ đã có luật hoặc quy định hạn chế như trên. Đáng chú ý, sự thay đổi này diễn ra rất nhanh: Florida là bang đầu tiên thông qua luật như vậy vào năm 2023. Điều này phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng tại Mỹ, rằng điện thoại có hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ và khiến chúng mất tập trung vào việc học.

Tại 18 bang và đặc khu Columbia, điện thoại bị cấm trong suốt cả ngày học. Trong khi đó, các bang Georgia và Florida áp dụng lệnh cấm "từ chuông vào lớp đến chuông tan lớp" đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8. Ngoài ra, 7 bang khác cấm điện thoại trong giờ học nhưng cho phép sử dụng giữa các tiết hoặc trong giờ ăn trưa.

Nhiều bang ở Mỹ cấm dùng điện thoại trong trường học - Ảnh 1.

Tủ đựng điện thoại chuyên dụng tại Trường Trung học Ronald McNair ở TP Atlanta - Mỹ Ảnh: AP

Audreanna Johnson - học sinh lớp 11 tại Trường Trung học Ronald McNair ở ngoại ô TP Atlanta, bang Georgia - cho biết lúc đầu, hầu hết các em muốn nộp điện thoại (cất vào túi khóa từ tính hoặc tủ chuyên dụng), bởi học sinh thường dùng chúng để tán gẫu, truyền tin tức… "Sự khó chịu đang dịu xuống. Nhiều học sinh sẵn sàng nộp điện thoại và không bị phân tâm nữa. Nhưng cũng có những bất tiện, như không thể nghe nhạc khi làm việc độc lập trong lớp" - Johnson kể với AP.

Tuy nhiên, theo một khảo sát của Trường ĐH Emory (Mỹ) đối với 125 học khu ở Georgia, sự phản đối của phụ huynh mới là trở ngại lớn nhất. Mẹ của học sinh Johnson, bà Audrena Johnson, cho biết bà lo nhất là an toàn của con trước nạn bạo lực học đường trong khi thông báo của trường có thể bị chậm trễ và không đầy đủ. Nhiều phụ huynh cũng đồng tình, nhìn chung ủng hộ hạn chế sử dụng điện thoại di động song yêu cầu một cơ chế thông tin, liên lạc hiệu quả hơn.

Bà Julie Gazmararian, giáo sư Trường ĐH Emory, đã thực hiện khảo sát trên, chỉ ra một số lợi ích từ việc hạn chế điện thoại, bao gồm giáo viên có thể tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy, còn học sinh tương tác với nhau nhiều hơn. Bà cho biết: "Kết quả khảo sát cho thấy bọn trẻ đã bắt đầu nói chuyện với nhau trong hành lang và nhà ăn, còn trong lớp học, số vụ phải xử lý kỷ luật giảm rõ rệt".

Dù vậy, bà Gazmararian cảnh báo công trình của bà không thể trả lời được câu hỏi: Nạn bắt nạt có giảm xuống hay sức khỏe tinh thần có cải thiện không?

