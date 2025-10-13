HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều cây bút tên tuổi góp mặt trong bộ “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam”

Kim Ngân

(NLĐO) - Bộ "Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam" mang đến cho độc giả nhỏ tuổi những câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn, gần gũi với đời sống đương đại.

NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách "Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam" gồm 3 tập, do TS. Lê Nhật Ký tuyển chọn và giới thiệu. Đây là công trình tuyển chọn có hệ thống đầu tiên, quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của gần 20 nhà văn Việt Nam, trải dài gần một thế kỷ sáng tác, từ thập niên 1940 đến nay.

Bộ sách tập hợp hơn 60 truyện cổ tích hiện đại, của nhiều tên tuổi lớn trong văn học Việt Nam như Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Thy Hạc, Ngô Quân Miện, Đoàn Minh Tuấn, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Trần Đức Tiến, Nguyên Hương, Lê Thị Kim Sơn…

img

Bộ sách "Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam". (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam là những câu chuyện mới được sáng tác bằng tinh thần, cấu trúc và phép màu của truyện cổ tích dân gian, nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, thể loại này được mở đường bởi các cây bút lãng mạn và hiện thực như Khái Hưng, Ngọc Giao, Thâm Tâm. 

Từ sau năm 1945, nhiều nhà văn tiếp tục gìn giữ và làm mới thể loại này, tiêu biểu là Phạm Hổ, Ngô Quân Miện, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương và gần đây là Nguyên Hương, Trần Đức Tiến cùng nhiều cây bút trẻ.

Song song với phần nội dung, phần minh họa cũng được đầu tư công phu với nét vẽ tươi sáng, gần gũi, giúp câu chuyện trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. 

Bộ truyện không chỉ dành cho các em nhỏ mà còn là nguồn tư liệu hữu ích cho phụ huynh, thầy cô trong việc giáo dục giá trị sống cho trẻ.

Văn học Việt Nam Nxb Kim Đồng Truyện cổ tích Việt Nam
