Nhiều chương trình lớn của Báo Người Lao Động đến với Long An

Ngày 10-2, tại tỉnh Long An, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Họp mặt tân niên Văn phòng Đại diện (VPĐD) khu vực ĐBSCL".

Thực hiện nhiều chương trình tại Long An

Tham dự chương trình có ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang…

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên mở VPĐD khu vực ĐBSCL đặt tại TP Cần Thơ từ ngày 1-5-1998. Đến nay, sau 27 năm hình thành và phát triển, VPĐD khu vực ĐBSCL của Báo Người Lao Động đã trở thành cầu nối quan trọng giữa báo với Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Báo Người Lao Động có sự phối hợp tuyên truyền với hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Báo được lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực biểu dương, khen thưởng.

Song song với hoạt động nội dung, Đảng uỷ - Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng chỉ đạo VPĐĐ khu vực ĐBSCL thường xuyên kết nối với các địa phương thực hiện các chương trình sau mặt báo. Trong đó, nổi bật là Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", Chương trình "Mai Vàng tri ân", Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"…

Ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Báo Người Lao Động đã thông tin tuyên truyền, quảng bá đậm nét về tỉnh Long An, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Đến nay, Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao, ký kết trao tặng 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tổng cộng 427.750 lá cờ. Trong đó, Long An là 1 trong những địa phương nhận số cờ Tổ quốc nhiều nhất với 54.500 lá cờ để thực hiện các tuyến "Đường cờ Tổ quốc".

Ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, tặng hoa chúc mừng TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tại chương trình họp mặt tân niên

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao hơn 1,5 tỉ đồng tại Long An. Đây cũng là địa phương có tỉ lệ số lượng học bổng nhiều nhất trong khu vực.

Chương trình "Mai Vàng tri ân" đã đến với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trong khu vực. Hôm nay, chương trình đến với 1 NSND và 1 nhà văn của tỉnh Long An.

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cùng người phụ trách VPĐD khu vực ĐBSCL trao bảng tượng trưng tặng 3.000 lá cờ cho lãnh đạo tỉnh Long An và Tỉnh Đoàn Long An.

Chương trình tư vấn mùa thi "Đưa trường học đến thí sinh" hằng năm đều tổ chức trực tiếp truyền hình tại các địa phương trong khu vực. Trong đó, Long An đã được thực hiện tại TP Tân An và vào ngày 8-3 sẽ tiếp tục thực hiện tại Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Ông Tô Đình Tuân cho rằng những năm gần đây, Long An luôn đứng đầu khu vực ĐBSCL về nguồn thu ngân sách, trở thành điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này cho thấy tỉnh có sự bứt phá rất mạnh mẽ. Đối với hoạt động báo chí, Long An cũng là một trong số địa phương có đội ngũ lãnh đạo luôn gần gũi, quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí chính thống hoạt động, trong đó có Báo Người Lao Động.

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao “Mai Vàng tri ân” cho NSND Hồ Ngọc Trinh và thượng tá - nhà văn Nguyễn Hội

"Chúng tôi hy vọng trong giai đoạn 2025-2030, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Long An hợp tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình ý nghĩa của báo" - TS Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết với vị trí địa lý đặc biệt, là cửa ngõ của ĐBSCL, Long An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa khu vực ĐBSCL với các tỉnh, thành khác, đặc biệt là với TP HCM. Trong những năm qua, Long An đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng tặng 100 suất hỗ trợ học bổng cho lãnh đạo 2 huyện Cần Giuộc và Thạnh Hoá

Năm 2024, Long An đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3% (đứng thứ 3 vùng ĐBSCL). Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh lần đầu tiên vượt mức 25.000 tỉ đồng (đạt 26.500 tỉ đồng); môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh được cải thiện rõ nét và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao…

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao hoa cho đại diện đơn vị đồng hành với chuyên trang “Đồng bằng kết nối”

"Hòa nhịp phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, Báo Người Lao Động đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những tờ báo uy tín, đứng tốp đầu của làng báo Việt Nam. Báo đã thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đồng thời phản ánh sinh động đời sống của công nhân, người lao động" – ông Phạm Tấn Hòa nhìn nhận.

Ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, tặng bằng khen cho Báo Người Lao Động với những thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trong năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng Báo Người Lao Động đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và của tỉnh Long An nói riêng.

Ghi nhận sự đóng góp tốt đẹp đó, ngày 27-5-2022, UBND tỉnh Long An và Báo Người Lao Động đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 để triển khai phối hợp mang tính tổng thể, toàn diện và xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể trong từng năm.

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt tân niên chụp ảnh lưu niệm

Bình quân hằng năm, Báo Người Lao Động (trực tiếp là VPĐD khu vực ĐBSCL) đã đăng tải trên 150 tin, bài về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, du lịch, an ninh quốc phòng…; qua đó thông tin tuyên truyền, quảng bá đậm nét về tỉnh Long An.

Tại buổi họp mặt, Báo Người Lao Động tiếp tục trao tặng 3.000 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Long An để thực hiện chương trình "Đường cờ Tổ quốc".

Dịp này, Chương trình "Mai Vàng tri ân" tặng quà và tôn vinh 2 văn nghệ sĩ: NSND Hồ Ngọc Trinh và thượng tá, nhà văn Nguyễn Hội. NSND Hồ Ngọc Trinh từng nhận rất nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2015, 2018…; bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch năm 2020, của UBND tỉnh Long An trong nhiều năm…

Nhà văn Nguyễn Hội hiện là thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm như: Biên cương trong màu nước; Làm rể miền Tây... Ông đã đoạt nhiều giải thưởng của Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Việt Nam,…

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn tặng 100 suất hỗ trợ học bổng, trị giá 100 triệu đồng, từ Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đến các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của 2 huyện Cần Giuộc và Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Ông Phạm Tấn Hòa thông tin 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, là năm "về đích" thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đặc biệt là năm thực hiện "mục tiêu kép" vừa tinh gọn bộ máy vừa hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Tỉnh Long An rất mong tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Ban Biêp tập, VPĐD khu vực ĐBSCL, các đơn vị chức năng và các phóng viên, nhà báo của Báo Người Lao Động đối với quá trình phát triển tỉnh Long An trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

"Tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương của tỉnh Long An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và chủ động phối hợp chặt chẽ với Báo Người Lao Động để thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá tỉnh Long An" - ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

Tại dịp lễ họp mặt tân niên, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho Báo Người Lao Động về những thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trong năm 2024.