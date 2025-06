Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết xấu tại sân bay Đà Nẵng

Chiều 12-6, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi, hoạt động khai thác bay tại sân bay đã gặp nhiều gián đoạn.



Cụ thể, trong ngày 11-6, đã có tổng cộng 15 chuyến bay bị hủy, bao gồm 8 chuyến bay đến và 7 chuyến bay đi từ sân bay Đà Nẵng.

Rất đông hành khách xếp hàng làm thủ tục tại ga quốc nội - Sân bay Đà Nẵng trưa 12-6

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều chuyến bay của ngày 11 bị tạm hoãn và chuyển sang ngày 12-6

Ngoài ra, 9 chuyến bay khác đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay lân cận và không thể quay lại Đà Nẵng trong ngày. Đồng thời, 8 chuyến bay dự kiến cất cánh từ sân bay Đà Nẵng trong cùng ngày cũng bị hủy bỏ.

Tình hình bắt đầu được cải thiện vào rạng sáng ngày 12-6, khi 8 chuyến bay chuyển hướng từ trước đã có thể quay lại hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng. Bên cạnh đó, 8 chuyến bay khác xuất phát từ Đà Nẵng cũng đã được khởi hành muộn trong khoảng thời gian này.

Thông báo các chuyến bay bị trễ tại ga quốc nội - Sân bay Đà Nẵng lúc 12 giờ ngày 12-6

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin từ các hãng hàng không để cập nhật lịch bay trong những ngày tới và và bày tỏ mong nhận được sự thông cảm, phối hợp của hành khách trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng: Dự báo mưa lớn đến trưa 13-6

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 12-6 đến trưa 13-6, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố với tổng lượng mưa phổ biến từ 70–170mm, có nơi vượt mức 250mm. Dự kiến từ chiều 13-6, tình hình mưa lớn sẽ giảm nhanh và kết thúc.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng cho đến trưa 13-6

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cũng như ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Người dân, đặc biệt là các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, cần theo dõi sát thông tin, nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh thành phố đang duy trì chế độ trực 24/24 qua các kênh như Zalo, Tổng đài 1022, ứng dụng DaNang Smart City… để tiếp nhận, giải đáp và xử lý thông tin liên quan đến mưa lũ và áp thấp nhiệt đới.

Nông dân cấp tập cứu lúa, Huế nâng mức cảnh báo sạt lở đất

Chiều 12-6, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế đã ban hành lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương trước tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1.

Theo đó, hồ chứa này sẽ điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biết từ 50 - 700 m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng kể từ 19 giờ 30 phút ngày 12-6. Tính đến 15 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ chứa thủy điện Bình Điền đạt +82,75 m, lưu lượng đến hồ là 1.411 m3/s, lưu lượng về hạ du là 0 m3/s. Vì vậy, việc điều tiết nhằm hạ dần mực nước trong hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du những đợt thiên tai trong thời gian tới.

Nhiều cánh đồng lúa ở Huế bị ngập.

Đến chiều 12-6, do ảnh hưởng của bão số 1 nên ở TP Huế mưa khá lớn. Trong 24 giờ qua, địa bàn TP Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bạch Mã 760 mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã 606,2 mm (Phú Lộc); Bình Điền 304,8 mm, hồ Hòa Mỹ 350,8 mm, đập Thủy điện Rào Trăng 4 là 304,4 mm, Khe Tre 501,6 mm, Hồng Vân 427,4 mm (A Lưới); Phú Sơn: 347,4 mm, Hồ Phú Bài: 314,6 mm (TX.Hương Thủy)…

Tại trung tâm TP Huế đến chiều nay vẫn còn mưa lớn.

Người nông dân đắp đê ngăn nước lũ để cứu lúa vụ Hè Thu.

Vụ Hè Thu năm 2025 toàn TP Huế gieo sạ gần 25.247 ha. Do mưa rất to, cường suất lớn, tập trung khu vực đồng bằng ven biển, sau đó chuyển lên khu vực trung du miền núi nên đã gây ngập úng cho 12.758 ha lúa và rau màu. Hiện nay các địa phương đang phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác thủy lợi Huế chủ động vận hành bơm tiêu úng số vùng bị ngập này.

Nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu bị ngập.

Ghi nhận tại nhiều vùng thấp trũng như ở xã Phong Bình, thị xã Phong Điền, người nông dân bất chấp mưa to vẫn cố gắng dùng bao tải đựng cát để đắp đê ngăn nước cứu lúa.

Những cánh đồng chìm trong biển nước.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác triển khai các giải pháp chống ngập úng, tiêu úng các diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập do ảnh hưởng mưa lớn tại huyện Phú Lộc và Phú Vang.

Người nông dân ở xã Phong Bình bất chấp mưa lớn vẫn ra đồng để cứu lúa.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND TP Huế, đây là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu và đòi hỏi cách tiếp cận mới trong công tác phòng, chống thiên tai.

Họ dùng bao tải đựng cát, dùng ghe chở đến khu vực đắp đê để cứu lúa.

Có khoảng 670 ha lúa và 30 ha hoa màu của xã Phong Bình bị ngập.

Người dân cấp tập cứu lúa.

Ông Minh cho rằng thời tiết ngày càng cực đoan, khó dự báo theo quy luật cũ. Ngay giữa mùa hè, mưa lớn và lũ nhỏ vẫn có thể xuất hiện, do đó các đơn vị chức năng cần sẵn sàng phương án phòng ngập, tiêu úng như trong mùa mưa lũ chính vụ.

Nước sông Hương dâng cao, lực lượng bộ đội vẫn khẩn trương hỗ trợ dựng sân khấu đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ông Minh yêu cầu các địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khơi thông dòng chảy, vận hành hệ thống tiêu úng kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, đặc biệt đối với diện tích lúa mới gieo sạ và hoa màu đang trong giai đoạn phát triển.

Công tác lắp dựng sân khấu cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam tại sân khấu nổi sông Hương vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1 đã làm cho mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới ở Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 80 mm. Vì vậy, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi.

Huế đã nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy lên cấp 2.