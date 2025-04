Nhiều chuyến bay bị chậm ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu nghỉ lễ 30-4

Chiều 30-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại khu vực nhà ga quốc nội T1, sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách ngồi chờ trước cửa khởi hành - chậm từ khoảng 1-3 tiếng so với lịch khởi hành.

Anh Minh Hoàng (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết cả nhà anh có lịch bay từ TP HCM về Vinh (Nghệ An) trên chuyến bay VJ224 với lịch khởi hành lúc đầu là 14 giờ 40 phút. Do hôm nay là ngày đầu nghỉ lễ 30-4, anh sợ kẹt xe nên đi sớm hơn so với thông thường. Khoảng 13 giờ, cả nhà anh đã làm xong thủ tục check in.

"Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhân viên quầy Vietjet mới báo chuyến bay dời qua 16 giờ, chậm hơn gần 1,5 tiếng so với lịch ban đầu. Vậy mà tới 17 giờ, lên máy bay rồi vẫn chưa cất cánh" – anh Hoàng than.

Đến khoảng 17 giờ 15, cơ trưởng chuyến bay VJ226 tiếp tục thông báo máy bay bị lỗi kỹ thuật và yêu cầu hành khách… quay trở lại phòng chờ, và chưa có lịch khởi hành kế tiếp. Nhiều hành khách bức xúc vì phải chờ nhiều giờ đồng hồ.

Hành khách chờ ở nhà ga nội địa T1, sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 30-4

Tương tự, trên bảng điện ở nhà ga, một số chuyến bay khác của Vietjet từ TP HCM Hải Phòng, Hà Nội, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế… cũng bị điều chỉnh lịch khởi hành muộn hơn lịch bay thông thường, phổ biến từ 30 phút tới 2 tiếng. Cá biệt có chuyến bay chậm hơn gần 3 tiếng so với lịch ban đầu.

Một vài chuyến bay khác của Bamboo Airways từ TP HCM đi Phú Quốc, Hà Nội cũng chậm hơn so với lịch ban đầu.

Đáng chú ý, do nhiều hành khách sợ kẹt xe trong dịp lễ nên chủ động tới sớm cả tiếng, càng khiến thời gian chờ đợi ở nhà ga nội địa thêm lâu.

Hành khách trên chuyến bay bị chậm xong phải trở lại nhà ga vì lỗi kỹ thuật

Khách trở lại nhà ga sau khi đã lên máy bay, và đến 17 giờ 30 cùng ngày, nhiều người cho biết vẫn chưa được hãng thông báo về thời điểm cất cánh trở lại

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4, sân bay khai thác 767 chuyến bay đi đến, trong đó có 215 chuyến bay quốc nội đi và 221 chuyến bay quốc nội đến.

Tổng số khách dự kiến đi, đến trong ngày hôm nay là hơn 115.000 lượt khách, trong đó hơn 61.000 hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (nhà ga T1, T2).

Riêng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vừa đi vào khai thác từ ngày 19-4, hiện nhà ga này đang khai thác các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa TP HCM với Hà Nội, Vân Đồn.

Hôm nay 30-4, nhà ga T3 phục vụ khoảng 41 chuyến bay đi, đến với hơn 8.300 lượt khách.

Nhiều chuyến bay thông báo lịch khởi hành thay đổi so với dự kiến ban đầu chiều 30-4