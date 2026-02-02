HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều cổ phiếu tăng trần sao VN-Index vẫn giảm hơn 22 điểm?

V.Vinh

(NLĐO) - Việc nhóm Vingroup chưa tìm thấy điểm cân bằng và khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, thị trường dự báo sẽ còn đối mặt với những nhịp rung lắc mạnh

Phiên giao dịch đầu tháng 2 tiếp tục là một ngày thử thách tâm lý cực độ. Áp lực bán tháo tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE), kết hợp với đà bán ròng dữ dội của khối ngoại khiến VN-Index có lúc thủng mốc 1.780 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy tại nhóm dầu khí và ngân hàng đã giúp thị trường "rút chân" ngoạn mục về cuối phiên.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2-2, áp lực tiêu cực từ các phiên trước vẫn đeo bám khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Lực bán dâng cao trào vào đầu phiên chiều đã nhấn chìm chỉ số xuống mức thấp nhất trong ngày nhưng ngay tại vùng hỗ trợ sâu, dòng tiền lớn đã nhập cuộc.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 22,54 điểm (tương đương 1,23%), đóng cửa tại 1.806,50 điểm.

Dù vẫn ghi nhận mức giảm sâu nhưng so với mức đáy 1.777 điểm thiết lập lúc 13 giờ, chỉ số đã hồi phục gần 30 điểm, cho thấy nỗ lực "vá đáy" đáng kể của dòng tiền.

Vì sao VN - Index giảm hơn 22 điểm Dù Nhiều cổ phiếu tăng trần? - Ảnh 1.

Thị trường phân hóa mạnh trong phiên ngày 2-2

Tâm điểm của cơn bão giảm điểm hôm nay tiếp tục gọi tên nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cả ba mã vốn hóa lớn là VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) đều bị bán tháo quyết liệt, đóng cửa ở mức giá sàn giảm 7% và không còn dư mua. Việc ba trụ cột này cùng "lau sàn" đã gây sức ép khủng khiếp lên chỉ số chung và tâm lý nhà đầu tư.

Thêm vào đó, động thái của nhà đầu tư nước ngoài càng làm tình hình thêm bi đát. Khối ngoại đã có một phiên "xả lũ" khi bán ròng tới 2.461,46 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tổng giá trị bán ra lên tới hơn 5.700 tỉ đồng, tập trung mạnh vào các mã trụ, tạo nên áp lực đè nén lên toàn thị trường.

Trong bức tranh tối màu đó, nhóm dầu khí bất ngờ trở thành "người hùng" gồng gánh chỉ số. Dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào nhóm này giúp PVD tăng kịch trần 6,9%, BSR tăng 6,7%, PVS tăng 5,9% và ông lớn PLX tăng 3,4%. Sắc tím và xanh mạnh mẽ của nhóm năng lượng đã lan tỏa niềm tin, ngăn chặn đà bán tháo lan rộng.

Nhóm ngân hàng cũng đóng góp tích cực vào nhịp hồi phục cuối phiên với sự phân hóa rõ nét. Trong khi TCB, VPB chìm trong sắc đỏ, thì các ông lớn quốc doanh như BID (+2%), CTG (+1,5%), VCB (+1,4%) đã nỗ lực lấy lại sắc xanh, đóng vai trò đầu tàu kéo chỉ số thoát khỏi vùng đáy.

Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực giúp thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá tốt. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 31.811,19 tỉ đồng, với hơn 970 triệu cổ phiếu được sang tay.

Về độ rộng thị trường, phe bán vẫn chiếm ưu thế nhưng không còn áp đảo hoàn toàn như đầu phiên. Sàn HoSE ghi nhận sự phân hóa mạnh với 210 mã giảm so với 128 mã tăng.

Theo giới quan sát, nhịp hồi phục "rút chân" về cuối phiên 2-2 là một tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy lực cầu tại vùng 1.780 điểm là có thật. Tuy nhiên, với việc nhóm Vingroup chưa tìm thấy điểm cân bằng và khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, thị trường dự báo sẽ còn đối mặt với những nhịp rung lắc mạnh trong các phiên tới trước khi xác lập xu hướng mới.

