Pháp luật

Nhiều cựu cán bộ lãnh án trong vụ phá rừng phi lao 28.000m2

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cựu Phó chủ tịch xã và Trưởng phòng TN-MT lãnh án tù do thiếu trách nhiệm trong việc để các đối tượng phá 28.000 m2 rừng phi lao

Ngày 12-8, sau thời gian xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt các bị cáo liên quan đến vụ phá rừng phi lao, chở cát đi bán xảy ra tại tỉnh Phú Yên (cũ).

Nhiều cựu cán bộ lãnh án trong vụ phá rừng phi lao 28.000m2- Ảnh 1.

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt các bị cáo liên quan đến vụ phá rừng phi lao

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hiếu (45 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)) 3 năm tù, Nguyễn Trọng Thượng (59 tuổi, cựu Trưởng phòng TN-MT TP Tuy Hòa cũ) 1 năm tù, Trần Đình Quang (80 tuổi, cựu Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình (45 tuổi) tổng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và tội hủy hoại rừng. Phạt bị cáo Trần Ngọc Ninh (58 tuổi) 1 năm tù về tội hủy hoại rừng.

Ngoài ra, tòa phạt các bị cáo Huỳnh Khắc Duy (38 tuổi), Huỳnh Thanh Tâm (34 tuổi), Nguyễn Văn Năng (42 tuổi), Huỳnh Kim Hải (44 tuổi), Ngô Tấn Lâm (31 tuổi), Nguyễn Văn Linh (48 tuổi) từ 6 tháng đến 1 năm 3 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến tháng 11-2023, Đặng Thanh Bình lấn chiếm rừng trồng phi lao tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (cũ). Trong thời gian đó, ông Bình cho phép Trần Ngọc Ninh chặt phá gần 28.000 m2 diện tích rừng trồng phi lao để lấy gỗ. Trên diện tích rừng bị chặt hạ, ông Bình cất nhà, trồng cây, xây dựng nhiều công trình.

Từ tháng 2-2018 đến tháng 12-2023, ông Bình cho phép Huỳnh Khắc Duy khai thác cát không phép tại nhiều vị trí trong 2 khu đất mà ông này lấn chiếm để lấy cát trồng cây, xây dựng công trình và chở đi bán.

Ông Duy thuê thêm nhiều người gồm: Tâm, Năng, Hải, Lâm, Linh để lái xe đào, xe múc, xe tải nhằm khai thác, vận chuyển cát.

Từ tháng 10-2021 đến tháng 12-2023, ông Ngô Minh Hiếu là Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Điển hình, ngày 12-9-2023, ông Hiếu đến khu đất mà Bình lấn chiếm, thấy có hành vi khai thác cát không phép nhưng không tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Từ tháng 4-2021 đến tháng 8-2022, ông Nguyễn Trọng Thượng là Trưởng phòng TN-MT TP Tuy Hòa (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản, đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác cát không phép của Bình và đồng phạm.

Trước thời điểm tháng 4-2023, ông Trần Đình Quang là Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9, TP Tuy Hòa (cũ), có trách nhiệm bảo vệ rừng đang quản lý nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng của Bình.

