Nhiều địa phương tại TP HCM "trắng" hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu về việc thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã, phường, đặc khu của thành phố theo như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Công tác giảm nghèo được TP HCM chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu rà soát, triển khai thực hiện chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng cuối năm 2025.

Theo thống kê, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP HCM là 20.319 hộ. Trong đó, hộ nghèo là 4.263 hộ, hộ cận nghèo là 16.056 hộ.

Theo chỉ tiêu được giao, trong 6 tháng cuối năm, số hộ nghèo cần giảm là 469 hộ, với hộ cận nghèo là 4.010 hộ.

Hiện hay, xã Bình Khánh là địa phương có tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo nhiều nhất TP HCM với 2.114 hộ. Xã này được giao chỉ tiêu giảm 180 hộ cận nghèo trong 6 tháng cuối năm 2025.

Địa phương có số hộ nghèo, hộ cận nghèo cao thứ 2 là xã An Thới Đông với 995 hộ. Trong 6 tháng cuối năm, xã được giao chỉ tiêu giảm 55 hộ cận nghèo.

Các phường Bình Hưng Hoà, An Khánh hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đáng chú ý, TP HCM hiện nay có nhiều địa phương "trắng" hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cụ thể là các xã, phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hoà Hội, Bàu Lâm, Long Sơn, Hoà Hiệp, Bình Châu và Đặc khu Côn Đảo.