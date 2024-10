Nhiều diễn viên Việt tham gia phim nước ngoài

Nữ diễn viên Tuệ Minh góp mặt trong tác phẩm Hàn Quốc "Đố anh còng được tôi" (tựa tiếng Anh: I, The Executioner). Đây là phim hành động, trinh thám có sự góp mặt của các tài tử danh tiếng Hwang Jung-min và Jung Hae-in. Phim chính thức khởi chiếu tại rạp Việt từ ngày 27-9.



Diễn viên Tuệ Minh trong phim “Đố anh còng được tôi”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp).

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 30-9, phim thu được hơn 11, 5 tỉ đồng và vào ngày thứ 4 công chiếu, phim đã vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Thông tin Tuệ Minh tham gia phim, đối diễn cùng Hwang Jung-min và Jung Hae-in cũng là yếu tố góp phần thu hút chú ý khán giả Việt. Trước khi đến với khán giả Việt, phim lần lượt được ra mắt thông qua Liên hoan Phim (LHP) Cannes, LHP quốc tế Toronto… và phát hành trên toàn thế giới, nhận được những đánh giá tích cực. Riêng ở Hàn Quốc, phim tiếp tục duy trì sức nóng khi đạt hơn 6,4 triệu vé với khoảng 62 tỉ won (tương đương 1.160 tỉ đồng).

Trong phim, Tuệ Minh vào vai cô gái người Việt sang Hàn Quốc sinh sống. Một biến cố xảy ra khiến cô phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Đây là nhân vật mấu chốt giúp cảnh sát truy tìm ra được hung thủ và phá những vụ án trước đó. "Tôi bất ngờ nhận được lời mời thử vai từ một công ty chuyên tuyển diễn viên các dự án nước ngoài ở Việt Nam. Tôi đã chần chừ tham gia vì nghe nói đây là vai diễn về một cô gái Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Tôi tự nhận biết gương mặt mình không quá thuần Việt để đảm nhận vai diễn này nhưng sau đó lại nghĩ cứ thử để biết phía Hàn Quốc làm việc thế nào. Mang tâm thế thoải mái đi thử vai, cô không ngờ vượt qua nhiều vòng và có mặt trong phim" - Tuệ Minh bày tỏ.

Ngoài tín hiệu vui từ vụ việc của Tuệ Minh, gần đây, nhiều dự án phim điện ảnh hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và các nước Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc được công bố cũng mang đến nhiều kỳ vọng giới thiệu gương mặt diễn viên Việt tiến ra thị trường quốc tế. Có thể kể như Khả Ngân với vai nữ chính phim "Love in Vietnam", sánh đôi cùng tài tử Ấn Độ Shantanu Maheshwari; Hoàng Hà đóng cặp cùng mỹ nam của điện ảnh Hàn Quốc Lee Kwang-soo trong phim điện ảnh hài lãng mạn Hàn - Việt tên "Dream of You" (tựa tạm thời); Rima Thanh Vy đóng nữ chính sánh đôi cùng nam diễn viên, ca sĩ và người mẫu Jaylerr trong phim hợp tác Việt - Thái mang tên "Cô dâu ma". Cả ba phim này đều dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2025.

Người trong giới cho rằng với việc có nhiều dự án hợp tác, diễn viên Việt sẽ ngày càng tăng độ nhận diện với khán giả nước ngoài. Qua đó mở ra những cơ hội giúp điện ảnh Việt phát triển vươn tầm thế giới.