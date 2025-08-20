HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ lễ 2-9 liên tục 4 ngày

Thanh Yên

(NLĐO)- Việc nghỉ lễ dài ngày tạo điều kiện cho công nhân tái tạo sức lao động, đi du lịch hay về quê sum họp cùng gia đình.

Theo Bộ Luật Lao động, trong năm, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương, gồm: Tết dương lịch (1 ngày); Tết âm lịch (5 ngày); giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày); Ngày chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành văn bản 6150/TB-BLĐTBXH thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ lễ 2-9 liên tục 4 ngày - Ảnh 1.

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 của cán bộ công chức kéo dài 4 ngày từ 30-8 đến hết 2-9

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ bảy ngày 30-8 đến hết thứ ba ngày 2-9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với doanh nghiệp (áp dụng thời gian làm việc 48 giờ/tuần) người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh tuy nhiên phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã thông báo nghỉ lễ và thưởng 2-9 cho người lao động. Trong đó, đa số doanh nghiệp đều cho công nhân nghỉ 3 ngày liên tục.

Tiêu biểu như Công ty TNHH Thái Sơn S.P cho hàng ngàn công nhân tại 2 nhà máy tại TP HCM và Lâm Đồng nghỉ 3 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ (1 và 2 - 9) và một ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật 31-8).

Công ty CP TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) cũng cho hơn 30.000 lao động nghỉ lễ 3 ngày liên tục từ 31-8 đến 2-9, trong đó có 1 ngày nghỉ hàng tuần, các bộ phận sản xuất đặc thù được huy động làm ngày lễ sẽ được hưởng lương theo quy định của pháp luật. 

Công ty này cũng thông báo thưởng mỗi lao động một ngày lương (tính theo mức lương cơ bản và phụ cấp hỗ trợ sản xuất), phát thưởng vào ngày 29-8.

Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ lễ 2-9 liên tục 4 ngày - Ảnh 2.

Với người lao động làm việc tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp quyết định phương án nghỉ lễ theo đúng quy định

Tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi

Có nhiều doanh nghiệp quyết định cho công nhân nghỉ lễ kéo dài 4 ngày liên tục như đối với cán bộ, công chức.

Tiêu biểu như tại Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP HCM), lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động năm 2025 trong công ty đã được thống nhất từ cuối năm 2024. Theo đó, dịp 2-9, công nhân của công ty được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30-8 đến hết 2-9, gồm 2 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ phép năm (theo thỏa thuận). Trong trường hợp phải tăng cường sản xuất, người lao động sẽ được hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim (KCN Cát Lái, TP HCM), ban giám đốc cũng quyết định cho người lao động được nghỉ từ 30-8 đến hết 2-9. Công ty cũng thưởng lễ cho mỗi người lao động với mức 200.000 đồng và một phần quà.

Công đoàn công ty cho biết việc nghỉ lễ dài ngày tạo điều kiện cho công nhân được nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, đi du lịch hay về quê sum họp cùng gia đình.

Những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 2-9

Những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng tiêu biểu cho tinh thần độc lập, tự do; mở đầu cho thời đại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Cửa ngõ thủ đô ùn tắc kéo dài trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2-9

(NLĐO)- Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, người dân trở về Hà Nội để làm việc và học tập khiến cho các tuyến đường, trục giao thông xảy ra ùn tắc kéo dài tại nhiều khu vực

Trùng ngày nghỉ lễ 2-9, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9 thế nào?

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, cơ quan BHXH sẽ phối hợp cùng các đơn vị thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 9

