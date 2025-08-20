Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ lễ 2-9 liên tục 4 ngày

Theo Bộ Luật Lao động, trong năm, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương, gồm: Tết dương lịch (1 ngày); Tết âm lịch (5 ngày); giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày); Ngày chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành văn bản 6150/TB-BLĐTBXH thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 của cán bộ công chức kéo dài 4 ngày từ 30-8 đến hết 2-9

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ bảy ngày 30-8 đến hết thứ ba ngày 2-9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với doanh nghiệp (áp dụng thời gian làm việc 48 giờ/tuần) người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh tuy nhiên phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã thông báo nghỉ lễ và thưởng 2-9 cho người lao động. Trong đó, đa số doanh nghiệp đều cho công nhân nghỉ 3 ngày liên tục.

Tiêu biểu như Công ty TNHH Thái Sơn S.P cho hàng ngàn công nhân tại 2 nhà máy tại TP HCM và Lâm Đồng nghỉ 3 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ (1 và 2 - 9) và một ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật 31-8).

Công ty CP TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) cũng cho hơn 30.000 lao động nghỉ lễ 3 ngày liên tục từ 31-8 đến 2-9, trong đó có 1 ngày nghỉ hàng tuần, các bộ phận sản xuất đặc thù được huy động làm ngày lễ sẽ được hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Công ty này cũng thông báo thưởng mỗi lao động một ngày lương (tính theo mức lương cơ bản và phụ cấp hỗ trợ sản xuất), phát thưởng vào ngày 29-8.

Với người lao động làm việc tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp quyết định phương án nghỉ lễ theo đúng quy định

Tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi

Có nhiều doanh nghiệp quyết định cho công nhân nghỉ lễ kéo dài 4 ngày liên tục như đối với cán bộ, công chức.

Tiêu biểu như tại Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP HCM), lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động năm 2025 trong công ty đã được thống nhất từ cuối năm 2024. Theo đó, dịp 2-9, công nhân của công ty được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30-8 đến hết 2-9, gồm 2 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ phép năm (theo thỏa thuận). Trong trường hợp phải tăng cường sản xuất, người lao động sẽ được hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim (KCN Cát Lái, TP HCM), ban giám đốc cũng quyết định cho người lao động được nghỉ từ 30-8 đến hết 2-9. Công ty cũng thưởng lễ cho mỗi người lao động với mức 200.000 đồng và một phần quà.

Công đoàn công ty cho biết việc nghỉ lễ dài ngày tạo điều kiện cho công nhân được nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, đi du lịch hay về quê sum họp cùng gia đình.