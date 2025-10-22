Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài

Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16-2-2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20-2-2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ)

Nhằm tạo điều kiện để người lao động sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, về quê đón năm mới, nhiều doanh nghiệp cũng đã sớm xây dựng phương án nghỉ Tết từ sớm. Trong đó, đa số các doanh nghiệp đều cho công nhân nghỉ Tết dài ngày (từ 9 ngày trở lên), có nơi cho nghỉ trọn vẹn 2 tuần.

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghĩ Tết Bính Ngọ dài ngày

Tại Công ty Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TP HCM), lịch nghỉ lễ cả năm 2025 và Tết Bính Ngọ 2026 đã được xem xét, quyết định từ cuối năm 2024, được thông báo từ sớm đến người lao động. Theo đó, dịp Tết sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 10 ngày, từ 13-2 đến hết 22-2-2026. Theo Công đoàn công ty, việc chốt lịch nghỉ lễ, Tết từ sớm sẽ giúp người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân. Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), ban giám đốc đã thống nhất cho hàng ngàn người lao động được nghỉ Tết 14 ngày. Hiện công ty có 2 phương án về thời điểm nghỉ Tết cụ thể, ban giám đốc đang lấy ý kiến của Công đoàn và người lao động để có phương án thuận tiện nhất.

Cũng giống như Công ty TNHH Thái Sơn S.P, nhiều năm nay, ban giám đốc Công ty TNHH Ampfield (100% vốn nước ngoài; KCN Tân Bình, TP HCM) cũng đều cho công nhân nghỉ Tết dài ngày (từ 14 ngày làm việc). Bà Võ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho rằng với người lao động ngoại tỉnh, Tết nguyên đán rất quan trọng, ai cũng muốn được nghỉ dài ngày để về quê thăm gia đình. Ban giám đốc thấu hiểu điều này nên luôn thực hiện theo mong muốn của công nhân