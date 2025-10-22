Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài

T.Yên

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp đã sớm có phương án nghỉ Tết Bính Ngọ năm 2026 cho người lao động, có nơi nghỉ đến 2 tuần.

Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16-2-2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20-2-2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ)

Nhằm tạo điều kiện để người lao động sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, về quê đón năm mới, nhiều doanh nghiệp cũng đã sớm xây dựng phương án nghỉ Tết từ sớm. Trong đó, đa số các doanh nghiệp đều cho công nhân nghỉ Tết dài ngày (từ 9 ngày trở lên), có nơi cho nghỉ trọn vẹn 2 tuần.

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ dài ngày - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghĩ Tết Bính Ngọ dài ngày

Tại Công ty Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TP HCM), lịch nghỉ lễ cả năm 2025 và Tết Bính Ngọ 2026 đã được xem xét, quyết định từ cuối năm 2024, được thông báo từ sớm đến người lao động. Theo đó, dịp Tết sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 10 ngày, từ 13-2 đến hết 22-2-2026. Theo Công đoàn công ty, việc chốt lịch nghỉ lễ, Tết từ sớm sẽ giúp người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân. Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), ban giám đốc đã thống nhất cho hàng ngàn người lao động được nghỉ Tết 14 ngày. Hiện công ty có 2 phương án về thời điểm nghỉ Tết cụ thể, ban giám đốc đang lấy ý kiến của Công đoàn và người lao động để có phương án thuận tiện nhất.

Cũng giống như Công ty TNHH Thái Sơn S.P, nhiều năm nay, ban giám đốc Công ty TNHH Ampfield (100% vốn nước ngoài; KCN Tân Bình, TP HCM) cũng đều cho công nhân nghỉ Tết dài ngày (từ 14 ngày làm việc). Bà Võ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho rằng với người lao động ngoại tỉnh, Tết nguyên đán rất quan trọng, ai cũng muốn được nghỉ dài ngày để về quê thăm gia đình. Ban giám đốc thấu hiểu điều này nên luôn thực hiện theo mong muốn của công nhân

Tin liên quan

Lịch nghỉ Tết chi tiết của 51 trường đại học, có nơi sinh viên nghỉ cả tháng

Lịch nghỉ Tết chi tiết của 51 trường đại học, có nơi sinh viên nghỉ cả tháng

(NLĐO) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, trong đó có trường cho sinh viên nghỉ đến 30 ngày

Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết ít hơn quy định được không?

(NLĐO)- Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ ít hơn 5 ngày có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Có được trừ ngày nghỉ phép năm của người lao động vào ngày nghỉ Tết?

(NLĐO) - Doanh nghiệp chỉ được trừ phép năm vào ngày nghỉ Tết khi đã tham khảo ý kiến người lao động và thông báo trước cho họ.

Bộ Nội vụ tết nguyên đán nghỉ Tết người lao động tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo