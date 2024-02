Nhiều doanh nghiệp dệt may quốc tế mở rộng sang Việt Nam

Theo ông Tài, năm 2023, sản xuất và xuất khẩu dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tổng kim ngạch toàn ngành giảm hơn 9% so với năm 2022, đạt 40,324 tỉ USD. Dự báo năm 2024, các doanh nghiệp ngành dệt may tiếp tục đối diện nhiều thách thức về đơn hàng giảm, dù có dấu hiệu tăng trưởng xuất khẩu trở lại nhưng rủi ro về chuỗi cung ứng, xu hướng chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, xanh hóa… vẫn còn.

Tuy nhiên, với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới cũng như dự báo tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỉ USD, tăng 9,2% so với năm 2023.



"Đến nay, Việt Nam là nhà xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới và là 1 trong những nhà nhập khẩu quan trọng về máy móc, vải sợi… Nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam, thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ.

Hơn nữa, việc là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA)… tiếp tục là những nền tảng tích cực cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới" – ông Tài nói.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại nhận định các nhà sản xuất, chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu tiếp tục chọn Việt Nam là nơi sản xuất và đặt hàng, cho thấy Việt Nam có thế mạnh nhất định trong lĩnh vực dệt may.

Đại diện ban tổ chức VIATT giới thiệu thông tin về sự kiện sáng ngày 23-2

Sự quan tâm các doanh nghiệp nước ngoài thể hiện rõ qua số lượng nhà cung cấp thiết bị, nguyên phụ liệu, nhà mua hàng… đăng ký tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành dệt may tại Việt Nam.

"Triển lãm VIATT 2024 sẽ là bàn đạp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có cơ hội tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp trên thế giới, hình thành chuỗi liên kết và mở ra cơ hội hợp tác làm ăn mới cho doanh nghiệp" – ông Tài nói.



Thông tin về VIATT 2024, bà Wendy Wen, Giám đốc điều hành Công ty Messe Frankfurt Hồng Kông, cho biết triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28-2 đến ngày 1-3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Đây là triển lãm thương mại quốc tế mang tầm khu vực tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt và máy khâu lần đầu tiên được Bộ Công Thương và Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) phối hợp tổ chức tại Việt Nam.

VIATT 2024 có quy mô trên 500 gian hàng trưng bày trên tổng diện tích 15.000 m2 của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.