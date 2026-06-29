Nhiều doanh nghiệp lạc quan về sản xuất - kinh doanh

90% doanh nghiệp được khảo sát kỳ vọng kết quả sản xuất - kinh doanh sẽ cải thiện trong năm 2026, đồng thời dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2027-2028.

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Standard Chartered nhận định kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với tăng trưởng GDP được dự báo đạt khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ổn định lãi suất điều hành

Theo các chuyên gia Standard Chartered, sau khi khởi đầu năm mới đầy khởi sắc, bối cảnh kinh tế hiện tại phức tạp hơn. Thâm hụt thương mại tiếp tục gia tăng, lên tới 13 tỉ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, so với mức thặng dư 5 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

Từ đó, các chuyên gia Standard Chartered dự báo lãi suất chính sách sẽ giữ ổn định ở mức 4,5% trong nửa cuối năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 được dự báo vượt mục tiêu 4,5% của Chính phủ và xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm. Lạm phát quý II/2026 dự báo sẽ tăng vượt mức 5% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do giá vận chuyển, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao về Việt Nam và Thái Lan - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, phân tích: "Chỉ số kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 thể hiện cả sự kiên cường lẫn những thách thức đang tiếp diễn. Dự báo lãi suất chính sách sẽ không thay đổi và động lực thúc đẩy lạm phát sẽ còn tiếp tục trong nửa cuối năm. Dù một số chỉ số có xu hướng giảm, song kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ vượt qua những khó khăn và tăng trưởng ổn định".

Lãi suất điều hành được dự báo tiếp tục ổn định để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Ảnh: LAM GIANG

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát và tỉ giá. Theo UOB, lạm phát hiện là mối quan tâm lớn của Ngân hàng Nhà nước khi CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng khoảng 4,3%, tiệm cận mục tiêu 4,5%.

Cơ quan điều hành cũng dự báo lạm phát cả năm có thể lên tới 5,5%. Trong bối cảnh đồng Việt Nam (VNĐ) vẫn chịu áp lực giảm giá, ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng là giữ nguyên lãi suất điều hành.

Ngân hàng Nhà nước cho hay đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và tháo gỡ áp lực thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Cơ quan quản lý cũng duy trì các mức lãi suất điều hành hiện nay, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp hơn, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.

Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), những tháng đầu năm 2026, hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhất là về tỉ giá và lãi suất. Tuy nhiên, gần đây, mặt bằng lãi suất đã hạ nhiệt và dự báo tỉ giá sẽ ổn định. Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ để giữ ổn định mức tỉ giá này, doanh nghiệp (DN) đang vay USD có thể yên tâm. Mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng nhanh vừa qua được dự báo sẽ hạ nhiệt dần từ quý III/2026.

Đẩy nhanh chuyển đổi số

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong vùng 3,5%-3,75%. Việc FED giữ nguyên lãi suất, cùng với đồng USD có khả năng lập đỉnh rồi suy yếu thời gian tới sẽ giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ - một trong những thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự ổn định của tỉ giá sẽ tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ DN và nền kinh tế. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2026 (có hiệu lực từ ngày 1-7) về nâng trần tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho rằng điều này phản ánh ưu tiên chính sách đã dịch chuyển sang hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn trong bối cảnh nền kinh tế cần vốn cho các chu kỳ đầu tư kéo dài. Áp lực cạnh tranh huy động kỳ hạn dài giảm bớt sẽ giúp giảm chi phí vốn đầu vào, từ đó hỗ trợ biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng, tạo điều kiện giảm lãi vay ở các phân khúc trọng điểm.

Về phía DN, "Nghiên cứu triển vọng DN năm 2026" của Ngân hàng UOB vừa công bố cho thấy có tới 85% DN Việt Nam ghi nhận tâm lý lạc quan, tích cực về tình hình sản xuất - kinh doanh, tăng mạnh so với mức 48% trong năm 2025. 90% DN được khảo sát kỳ vọng kết quả sản xuất - kinh doanh sẽ được cải thiện trong năm 2026, đồng thời dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2027-2028.

Tuy nhiên, các thách thức vĩ mô vẫn tiếp tục gây áp lực lên hoạt động DN. Gần một nửa số DN được khảo sát cho hay chi phí gia tăng do ảnh hưởng từ thuế quan và căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Điều đó cho thấy nhu cầu ngày càng cấp thiết về các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát chi phí và hỗ trợ DN chuyển đổi bền vững trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Đáng chú ý, các DN Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) dần khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng trọng yếu. Nhiều DN đã bắt đầu triển khai việc ứng dụng AI. Nghiên cứu cho thấy mức độ trưởng thành số đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy ứng dụng AI, với các DN sở hữu hệ thống số hóa được tích hợp toàn diện có khả năng áp dụng các giải pháp AI cao hơn đáng kể.

"AI đã thực sự mang lại những lợi ích rõ ràng cho DN, với 49% DN ghi nhận năng suất được cải thiện, 47% đạt hiệu quả tiết giảm chi phí và 46% ghi nhận tăng trưởng doanh thu. Với niềm tin ngày càng lớn vào tiềm năng của công nghệ này, 2/3 số DN được hỏi cho hay dự kiến sẽ tăng ngân sách đầu tư cho AI thêm hơn 25% trong năm nay" - các chuyên gia Ngân hàng UOB dẫn chứng.

"Bệ phóng" từ trung tâm tài chính quốc tế Liên quan vấn đề vốn cho DN và nền kinh tế, một trong những kênh dẫn vốn quốc tế được ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital, đề cập là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Động lực lâu dài trong việc thành lập VIFC bắt nguồn từ nhu cầu vốn đầu tư lớn, ước tính lên tới 1.500 tỉ USD mà Việt Nam cần huy động trong những năm tới để phục vụ công cuộc cải cách và công nghiệp hóa. VIFC tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và rót vốn vào Việt Nam, qua đó cùng chia sẻ lợi ích từ đà tăng trưởng kinh tế của đất nước ta. "VIFC được định hình là một kênh dẫn vốn chuyên biệt nhằm thu hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam, góp phần hỗ trợ nhu cầu vốn đầu tư cần thiết trong giai đoạn tới. Nếu được vận hành hiệu quả, VIFC hoàn toàn có thể trở thành "bệ phóng" thúc đẩy công cuộc cải cách tài chính và kinh tế sâu rộng hơn; đồng thời giúp nền kinh tế Việt Nam kéo giảm chi phí vốn tổng thể, mang đến nhiều sản phẩm tài chính đa dạng hơn cho giới đầu tư quốc tế" - ông Michael Kokalari nhấn mạnh.



