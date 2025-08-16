Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp Trung Quốc xác nhận tham dự Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing 2025 - VIS 2025) đang vẽ nên một "bản đồ mua hàng" đa dạng, với sự tham gia của các "ông lớn" đến từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan - những trung tâm tiêu dùng sôi động, cùng các điểm phân phối chiến lược tại Hồng Kông, Sơn Đông, Hà Nam.



Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sắp đến TP HCM mua sầu riêng

Đặc biệt, không thể thiếu các doanh nghiệp từ các địa phương biên giới giáp Việt Nam như: Quảng Tây và Vân Nam. Tất cả đều đang hướng đến TP HCM từ ngày 4-9 đến 6-9 để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung ứng Việt Nam.

Một trong những "ông lớn" là Tập đoàn Pagoda (BGY Fruits) - hệ thống bán lẻ trái cây hàng đầu Trung Quốc với hơn 5.000 cửa hàng tại hơn 180 thành phố - coi Việt Nam là điểm thu mua chiến lược.



Nông sản - trái cây: Sầu riêng, long nhãn, cà phê… được nhà mua hàng Trung Quốc săn đón



Các mặt hàng chính được Pagoda hướng tới bao gồm sầu riêng, dừa xiêm, chuối, thanh long, mít….

Tập đoàn này đã và đang tiếp tục mở rộng thu mua tại Việt Nam với mong muốn đồng hành cùng đối tác Việt chuẩn hóa vùng trồng, phát triển các dòng sản phẩm trái cây chất lượng cao.

Ở "vành đai biên giới", các doanh nghiệp Vân Nam và Quảng Tây cũng đăng ký tìm mặt hàng sầu riêng, long nhãn, cà phê, trà và hạt điều với kỳ vọng nguồn cung ổn định, truy xuất minh bạch để có thể đưa các mặt hàng này vào thẳng các hệ thống bán lẻ nội địa Trung Quốc.

"Sự hội tụ từ nhiều đầu mối cho thấy nhu cầu trái cây và nông sản chế biến từ Việt Nam đang trở nên ngày càng có sức hút với người tiêu dùng Trung Quốc" - Vụ Phát triển thị trường nước ngoài đánh giá.

Với mặt hàng sầu riêng, thống kê từ Cục Hải quan cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 387 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tháng 5 -2025, xuất khẩu sầu riêng tăng vọt 139% so với tháng 4-2025. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường truyền thống Trung Quốc phục hồi khi tăng gần 208% nhờ ngành sầu riêng đã đáp ứng tốt các quy định mà thị trường này đưa ra.

