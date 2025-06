Nhiều dự án gần sân bay bất động, dang dở

Trên tuyến đường ven biển của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi, đoạn gần sân bay Chu Lai, nhiều năm qua tồn tại hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đất đai, tạo hình ảnh nhếch nhác, phản cảm trong mắt người dân, du khách.

"Bỏ của chạy lấy người"

Các dự án này đều đã được cấp phép cách đây hơn chục năm nhưng chậm triển khai hoàn thiện hoặc đầu tư không hiệu quả. Có thể kể đến dự án Chu Lai Resort tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam cấp chủ trương đầu tư vào năm 2009, với quy mô gần 25 ha, tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng. Đến nay, sau hơn 16 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Nằm sát sân bay Chu Lai lại sở hữu bãi biển đẹp, nhiều người kỳ vọng dự án sẽ đem lại diện mạo mới cho ngành du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng.

Dự án của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng giữa chừng rồi bỏ hoang, nhếch nhác. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp đã xây dựng một số hạng mục, đưa vào khai thác 113 căn biệt thự. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đã triển khai xây dựng dang dở 19 căn biệt thự, 2 tòa nhà 51 phòng, 1 nhà hàng, 1 nhà trưng bày đồ cổ. Tuy nhiên, do không có nguồn khách nên việc vận hành, khai thác du lịch không hiệu quả. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều tòa nhà xây dựng dở dang nằm trơ trọi bên bờ biển như những ngôi nhà "ma".

Tương tự, dự án Khu du lịch sinh thái Phi Trường tại xã Tam Nghĩa, cũng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư, quy mô 25 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỉ đồng, được cấp phép đã 17 năm nhưng chưa hẹn ngày hoàn thành. Chủ đầu tư đã hoàn thiện một số khu biệt thự và đưa vào khai thác nhưng không hiệu quả. Một số hạng mục công trình đang xây dựng giữa chừng rồi bỏ dở trong thời gian dài, dần rơi vào cảnh hoang hóa, sắt thép hoen gỉ, nằm phơi mưa phơi nắng, hết sức lãng phí.

Cách 2 dự án trên không xa, dự án Khu Du lịch Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từng được lãnh đạo tỉnh và người dân kỳ vọng sẽ đưa du lịch vùng biển đảo Quảng Ngãi "cất cánh". Nhưng sau 20 năm, khu du lịch biển có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi này "chết yểu", nhà đầu tư cũng "bỏ của chạy lấy người".

Dự án Khu Du lịch Thiên Đàng tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từng được kỳ vọng sẽ đưa du lịch vùng biển đảo của Quảng Ngãi “cất cánh” nhưng sớm “chết yểu”. Ảnh: TỬ TRỰC

Dự án Khu Du lịch Thiên Đàng có diện tích 286 ha, do Công ty TNHH Thiên Đàng (sau đổi tên thành Công ty CP Thiên Đàng) làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2005, với tổng vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng (sau điều chỉnh nâng lên hơn 1.900 tỉ đồng). Theo đại diện chủ đầu tư, kinh phí thực hiện dự án đến thời điểm này đã hơn 1.800 tỉ đồng. Dù nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác nhưng do lượng khách quá ít, dịch vụ lân cận yếu kém, việc đầu tư lại vướng nhiều quy định, chính sách nên dự án tạm ngưng hoạt động.

Chính quyền địa phương bó tay?

Tỉnh Quảng Ngãi đánh giá nguyên nhân khiến dự án không thể đi vào hoạt động là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quan trọng hơn, sức cạnh tranh của thị trường du lịch tại Khu Kinh tế Dung Quất nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung còn kém so với các khu vực khác. Năng lực dự báo thị trường, quản lý, vận hành của chủ đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh du lịch còn hạn chế. Do đó, dù phần hạ tầng giai đoạn 1 đã được đầu tư khá hoàn chỉnh nhưng không thu hút được du khách, khiến dự án bị bỏ hoang.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thanh tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu Du lịch Thiên Đàng. Tuy vậy, sau khi rà soát các quy định liên quan, tỉnh nhận thấy chưa đủ căn cứ pháp lý để chấm dứt dự án đầu tư, cũng chưa đủ cơ sở để thu hồi đất. Từ đó, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp tháo gỡ khó khăn, khắc phục các sai phạm của dự án.

Đối với 2 dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư tại huyện Núi Thành, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện - cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ, đầu tư chưa hiệu quả, trong đó một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đây, huyện đã đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp để có giải pháp cụ thể. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã đến kiểm tra, làm việc, đốc thúc tiến độ dự án và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan 2 dự án trên, năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý các khu kinh tế và KCN tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết việc cấp nước sạch, cấp điện phục vụ hoạt động của dự án. Đồng thời, rà soát kết quả đầu tư xây dựng, khó khăn, vướng mắc, làm việc với nhà đầu tư để nghe phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) các dự án; đánh giá năng lực, khả năng tiếp tục thực hiện dự án. Trường hợp cần thiết, cắt giảm quy mô đầu tư hoặc thu hồi một phần dự án, không để lãng phí nguồn lực đất đai.