Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Nhiều dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi thi công cầm chừng

Bài và ảnh: Tử Trực

Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân hơn 7% kế hoạch vốn đầu tư công, tương đương 541/7.316 tỉ đồng.

Thực tế tại nhiều công trường cho thấy tiến độ thi công ì ạch, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải ngân nguồn vốn.

Ghi nhận tại dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua phường Trương Quang Trọng đến xã Bình Sơn), nhiều vị trí trên tuyến đã được tập kết máy móc, vật tư nhưng gần như không có hoạt động thi công đáng kể. Tại khu vực cầu vượt Tỉnh lộ 621, thiết bị hiện diện đầy đủ song công nhân làm việc rất ít, chủ yếu lác đác ở hạng mục cọc khoan nhồi phía mố cầu. Không khí thi công trầm lắng khiến tiến độ chung của dự án bị kéo dài.

Tương tự, dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong với tổng vốn gần 700 tỉ đồng cũng rơi vào tình trạng chậm trễ. Do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ, nhiều đoạn tuyến chỉ thi công cầm chừng, thậm chí có nơi phải tạm dừng hoàn toàn.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, hàng loạt dự án chậm tiến độ trong thời gian dài. Có công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2025 nhưng đến nay mới đạt khoảng 40% khối lượng. Một số dự án gần như dừng thi công do phương án tổ chức thi công chưa phù hợp với điều kiện thực tế, buộc phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện.

Nhiều dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi thi công cầm chừng - Ảnh 1.

Nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ngãi chậm tiến độ khiến giải ngân thấp

Điển hình là dự án cầu và đường 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến xã Ya Ly, có tổng vốn gần 170 tỉ đồng, khởi công từ tháng 9-2022. Dù kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025, đến nay công trình vẫn dang dở khi phần cầu mới chỉ hoàn thành 2 mố, còn các trụ giữa lòng hồ thủy điện vẫn chưa thể triển khai.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, năm 2026, địa phương được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 7.316 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương chiếm 5.862 tỉ đồng, còn lại là vốn ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được khoảng 541 tỉ đồng, tương đương 7,4% kế hoạch. Nếu loại trừ phần vốn Trung ương mới phân bổ cho dự án xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới, tỉ lệ giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 8%.

Các chủ đầu tư cho biết công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là "điểm nghẽn" lớn nhất. Việc chậm xác định giá đất cụ thể khiến quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá tỉ lệ giải ngân hiện nay là quá thấp so với yêu cầu. Theo ông, dù có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng không thể lấy đó làm lý do để kéo dài tình trạng chậm trễ từ công trường đến giải ngân vốn.

Ông Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc, tăng cường thi công để tạo khối lượng giải ngân.

