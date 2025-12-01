Nhiều gương mặt mới đầy hứa hẹn

Diễn viên trẻ Bảo Định được biết đến sau thành công của phim "Tử chiến trên không", do Hàm Trần đạo diễn. Ngoài Bảo Định, diễn viên Trầm Minh Hoàng (còn gọi Hoàng Tóc Dài) cũng tăng độ nhận diện từ phim "Truy tìm long diên hương" của đạo diễn Dương Minh Chiến.

Cột mốc đáng nhớ

Trong phim, Bảo Định đóng vai Sửu - con trai của trùm băng nhóm không tặc Long (Thái Hòa đóng). Vai diễn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Diễn viên Thái Hòa từng nhận xét Bảo Định nắm bắt tốt tinh thần nhân vật. Trong lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV vừa qua, Bảo Định được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cùng với Phương Nam trong phim "Mưa đỏ".

"Tôi hạnh phúc lắm! Tôi nghĩ đây là một cột mốc đáng nhớ và những hành trình mới đầy thách thức dành cho tôi ở phía trước" - Bảo Định bày tỏ. Vốn là một "tay ngang", đam mê nghề diễn, năm 2019, Bảo Định đã tham gia thử vai trong phim "Sài Gòn trong cơn mưa" của đạo diễn Lê Minh Hoàng và nhận được vai khách mời. Sau khi "Tử chiến trên không" ra rạp, phim ngắn "Mắt nhắm mắt mở" có Bảo Định đóng vai Minh cũng đã ra rạp.

Diễn viên Bảo Định vai Sửu trong phim “Tử chiến trên không”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trầm Minh Hoàng được biết đến là một cascadeur nhiều kinh nghiệm. Anh là gương mặt hài hước quen thuộc trong các tác phẩm của nhóm Action C, từng chỉ đạo hành động trong các phim, video ca nhạc… Đến vai Hoàng trong "Truy tìm long diên hương", Minh Hoàng mới được khán giả biết đến nhiều về khả năng diễn xuất và nhận được sự yêu mến cho nhân vật anh thể hiện.

Diễn viên Đình Khang trong vai Tú, Phương Nam vai Tạ và Steven Nguyễn vai Quang trong phim "Mưa đỏ" cũng đều có nhiều vai diễn trong các phim truyền hình lẫn điện ảnh nhưng chưa "bùng nổ" tên tuổi. Nhờ thành công của phim "Mưa đỏ" cộng với sự hợp vai, thể hiện tốt nhân vật, họ đã tỏa sáng.

Những cái tên cần kể đến còn có Quốc Huy vai thám tử Kiên trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", Xuân Văn và Trâm Anh trong "Tử chiến trên không", Ngọc Xuân trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn"…

Nắm bắt cơ hội

Làng phim Việt từng có những gương mặt mới tạo ấn tượng, được kỳ vọng nhiều nhưng rồi không mang đến sự bứt phá nào. Họ dần bị quên lãng hoặc phải mất nhiều thời gian mới có thể trở lại. Đó là trường hợp của Liên Bỉnh Phát, sau thành công vang dội từ vai Dũng Thiên Lôi trong "Song Lang", anh tham gia các phim "Quý cô thừa kế", "Ngôi nhà bươm bướm", "Hậu duệ mặt trời"… nhưng không có vai diễn nào tạo được dấu ấn.

Cho đến khi vào vai Phạm Văn Ninh trong phim truyền hình "Bác sĩ tha hương", Liên Bỉnh Phát mới lấy lại phong độ và được vinh danh tại Giải thưởng Kim Chung ở Đài Loan (Trung Quốc).

Diễn viên Trần Nghĩa cũng từng được yêu thích với vai Ngạn trong "Mắt biếc". Sau vai diễn này, anh vẫn miệt mài tham gia phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng chưa may mắn tỏa sáng lần nữa. Nam diễn viên Đình Khang sau vai Tú của "Mưa đỏ" cũng đã xuất hiện trong các phim "Tử chiến trên không" và "Cưới vợ cho cha" nhưng các vai diễn này chưa đủ tạo ấn tượng với khán giả. Diễn viên Lương Gia Huy thu hút người hâm mộ với vai diễn trong "Mưa đỏ" nhưng phim mới ra rạp của anh là "Bịt mắt bắt nai" lại không thành công.

Ma Ran Đô có nhiều duyên may khi vai Tú trong phim "Nụ hôn bạc tỷ" mang đến thiện cảm cho khán giả. Anh tiếp tục gây chú ý với vai cảnh vệ Sơn trong "Tử chiến trên không" và vai Tuấn trong "Truy tìm long diên hương". Cả 3 phim này đều chiếu trong năm 2025 và doanh thu vượt mốc trăm tỉ đồng.

Diễn viên Quốc Huy từng tham gia rất nhiều phim truyền hình, song chỉ mới tỏa sáng trong phim "Người vợ cuối cùng" và "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ. "Tôi phải tìm những nét chấm phá mới để khán giả hứng thú với nhân vật, không nhàm chán" - diễn viên Quốc Huy tiết lộ.

Theo các nhà chuyên môn, các diễn viên trẻ cần phải nỗ lực trau dồi, rèn luyện nghề nghiệp. Thành công bền vững chỉ có thể đến với những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng và nắm bắt tốt cơ hội.

Những người trong cuộc cho rằng để tạo dựng tên tuổi trong lòng khán giả thì sau một vài vai diễn thành công, diễn viên trẻ không nên vội vã mà cần tỉnh táo để xác định hướng đi của chính mình.



