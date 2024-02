Nhiều hành khách "tố" bị nhà xe bỏ rơi, cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 23-2, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có buổi làm việc với đại diện nhà xe Hiền Gia sau phản ánh của người dân về việc nhà xe này bỏ rơi hành khách.

Trước đó, ngày 17 và 18-2 (nhằm ngày Mùng 8 và Mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Sở GTVT tỉnh Quảng Trị tiếp nhận phản ánh của người dân về việc nhà xe Hiền Gia đã bán vé xe khách tuyến Quảng Trị - TP HCM cho hành khách nhưng không đón theo lịch đã hẹn, bỏ rơi khách. Hành khách sau đó đã liên lạc nhiều lần nhưng nhà xe Hiền Gia không bắt máy, không xử lý thông tin đề nghị của hành khách.

Anh P.V.L (ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết trước Tết, anh liên hệ với nhà xe Hiền Gia để đã đặt 2 vé đi từ Quảng Trị vào Nha Trang với giá 1,4 triệu đồng/vé. Để chắc chắn, anh L. chuyển tiền cọc 800.000 đồng/2 vé qua số tài khoản của ông Võ Hữu Hiền - chủ nhà xe Hiền Gia. Nhà xe hẹn 5 giờ 30 phút ngày 18-2 sẽ đón anh L. và hành khách đi cùng theo địa điểm thỏa thuận. Thế nhưng, đến 11 giờ trưa 18-2, vẫn không thấy xe đến đón. Gọi điện cho số điện thoại nhà xe thì không ai bắt máy. Trưa cùng ngày, anh L. bắt một chiếc xe khách để vào Nha Trang, không ngờ đây là xe mà nhà xe Hiền Gia hợp đồng để đón khách. Tuy nhiên, vé xe Hiền Gia đã đặt cọc trước đó ghi số giường nằm là B6, nhưng xe này chỉ có ghế ngồi.

Hành khách đặt cọc xe giường nằm, nhưng lại được nhà xe Hiền Gia sắp xếp đi xe ghế ngồi. Ảnh: NDCC

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có anh L. mà còn nhiều hành khách khác cũng bức xúc khi lỡ đặt xe khách Hiền Gia để vào miền Nam làm việc trong những ngày đầu năm. Có hành khách bị đại diện nhà xe trên hẹn từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày nọ nhưng vẫn… không đón như chị T. (ngụ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tại buổi làm việc với Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, ông Võ Hữu Hiền báo cáo, nhà xe Hiền Gia thường ngày có 2 xe hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Trị - TP HCM, trong đó có 1 xe thuộc HTX xe du lịch và vận tải Thiên Phúc (TP HCM), đăng ký hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định TP HCM (Bến xe An Sương) đi Quảng Trị (Bến xe thị xã Quảng Trị) và ngược lại; 1 xe hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Ông Võ Hữu Hiền thừa nhận việc Công ty TNHH MTV Hiền Gia Võ không đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định nhưng phát hành vé xe khách Quảng Trị - TP HCM là sai so với quy định. Công ty này xin rút kinh nghiệm và cam kết sẽ thu hồi các vé xe khách tuyến Quảng Trị - TP HCM đã phát hành và không tái vi phạm hành vi trên.

Vé xe nhà xe Hiền Gia phát hành sai so với quy định. Ảnh: NDCC

Về phản ánh của hành khách, ông Hiền thông tin rằng trong thời gian Tết, các xe hoạt động liên lục, do năm nay đi trên các tuyến cao tốc mới khai thác nên thường xuyên bị tắc đường, dẫn tới xe có trễ so với lịch trình dự kiến. Để kịp thời vận chuyển hành khách do sự cố bất khả kháng, ông Hiền đã hợp đồng thuê thêm 3 xe khách loại 45 ghế ngồi để kịp thời vận chuyển hành khách vào các tỉnh phía Nam.

Việc thay thế từ xe giường nằm đã đặt vé từ trước với giá 1.400.000 đồng/vé thành đi xe ghế ngồi, nhà xe đã giảm giá xuống còn 1.200.000 đồng/vé.

Liên quan vụ việc này, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, cho hay sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo các lực lượng liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm.