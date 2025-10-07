Nhiều "hố tử thần” xuất hiện sau bão số 11 Matmo

Tại tỉnh Thái Nguyên, vào trưa ngày 6-10, sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 Matmo gây ra, tại nhà bà Lý Thị Thùy gần quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Na Rì xuất hiện hố "tử thần" rộng khoảng 1 m, chiều sâu khoảng 8 m.

"Hố tử thần" xuất hiện tại xã Na Rì. Ảnh: MXH

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Na Rì đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, ngăn người dân tiếp cận, đồng thời di dời những người trong gia đình bà Thùy đến UBND xã Kim Lư (cũ) để tránh trú.

Được biết, vị trí sụt lún này cách "hố tử thần" xuất hiện ngày 29-3-2025 trên quốc lộ 3B khoảng 50 m. Ngày 27-5-2025 nghi vấn một người đàn ông rớt xuống hố mất tích. Sau nhiều tháng tìm kiếm nạn nhân không có kết quả, đất xung quanh có nguy cơ sụt lún tiếp. Ngày 2-8-2025, hố này được lấp.

Tại Tuyên Quang, "hố tử thần" cũng đã xuất hiện tại ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng, ở Bản Rắn, xã Ngọc Long, cách khu dân cư 50 m từ sáng qua. Hiện miệng hố rộng khoảng 10 m, hàm ếch phía dưới rộng khoảng 100 m2. Chiều cao từ mặt ruộng đến mặt nước dưới đáy là 10 m.

Được biết, do hưởng hoàn lưu bão số 11 Matmo, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang có mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt.