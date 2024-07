Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại huyện Cần Giờ

Ngày 30-7, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP HCM và Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, TP HCM.

Các em học sinh sử dụng nước sạch từ hệ thống lọc nước vừa được đưa vào sử dụng trong trường học

Tại đây, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Khối các cơ quan Trung ương tại TP HCM đã tổ chức trao tặng 3 công trình hệ thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ (trị giá 80 triệu đồng/hệ thống) cho Trường Mầm non Thạnh An (xã Thạnh An), Trường Tiểu học Bình Mỹ (xã Bình Khánh) và Trường Tiểu học Lý Nhơn (xã Lý Nhơn).

Ban Tổ chức cũng trao tặng 90 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 90 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện.

Các em học sinh vui mừng nhận học bổng

Anh Trần Anh Tiến, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tại TP HCM cho biết các hoạt động an sinh xã hội nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1 năm Ngày đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP HCM (17.7.2023 - 17.7.2024) và các hoạt động của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2024.

Qua đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tổng kinh phí của đợt thực hiện chương trình an sinh xã hội này là 600 triệu đồng.

Trước đó, trong ngày 26-7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP HCM và Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV cũng đã trao kinh phí sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/căn); trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo; trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 30 em học sinh của huyện Cần Giờ.