Nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

Hơn 128 đại biểu đến từ các đơn vị y tế, trường học trong tỉnh vừa tham gia hội nghị tập huấn và giám sát phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) do Tổng hội Y học Việt Nam và Quỹ PCTHCTL thuộc Bộ Y tế phối hợp Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Truyền thông, kiểm soát việc hút thuốc lá

Tại hội nghị, các chuyên gia phổ biến các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; công tác triển khai luật của Bộ Y tế; tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới sức khỏe con người; mối liên quan giữa hút thuốc lá và COVID-19. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện nơi làm việc không khói thuốc lá; đặc biệt là xây dựng môi trường không thuốc lá, cai nghiện và kinh nghiệm để cai nghiện thuốc lá thành công.

Trước đó, Tổng hội Y học Việt Nam cùng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát hoạt động PCTHCTL tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, trường học ở Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc. Theo PGS-TS Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, để triển khai các hoạt động truyền thông, kiểm soát việc hút thuốc lá, giám sát việc thực hiện Luật PCTHCTL, không riêng gì một tỉnh mà tất cả tỉnh, thành cần có sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể người dân. Đây là việc làm thường xuyên, cung cấp thông tin cho người dân thấu hiểu tác hại thuốc lá, chung tay cùng ngành y tế chống lại tác hại này. Từ đó người dân dần dần cai thuốc và bỏ hút thuốc lá.

Đại diện đoàn kiểm tra trao đổi về phòng chống tác hại của thuốc lá với chủ nhà hàng

Kiểm tra, giám sát nhiều nhà hàng khách sạn

Bên cạnh công tác truyền thông, mới đây Ban Chỉ đạo PCTHCTL thuộc Bộ Công an, Quỹ PCTHCTL thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý Chương trình y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp với Công an tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHCTL và môi trường không khói thuốc lá tại một số nhà hàng, khách sạn địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại An Giang, đoàn công tác đã đi kiểm tra, giám sát việc triển khai Luật PCTHCTL tại một số nhà hàng, khách sạn. Theo quy định, nhà hàng là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà; khách sạn, nhà khách là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc phải bảo đảm đúng quy định của Luật PCTHCTL. Đồng thời đã kiểm tra, giám sát tại cụm khách sạn Đông Xuyên; khách sạn, nhà hàng Thuận Phát; khách sạn Lệ Hằng; khách sạn Hòa Bình; khách sạn Châu Khương; nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê. Tại các địa điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy đa số khách sạn đã có ý thức thực hiện Luật PCTHCTL, tuy nhiên chưa đầy đủ, chưa đúng với Luật PCTHCTL. Số lượng biển cấm hút thuốc lá còn ít, vị trí đặt biển khó quan sát, một số đoàn công tác đã nhắc nhở các đơn vị khẩn trương bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu theo quy định của Luật PCTHCTL.

Đáng lưu ý tại khách sạn Lệ Hằng, phòng nghỉ vẫn còn để gạt tàn thuốc lá, trong nội quy khách sạn không có nội dung cấm hút thuốc lá. Thậm chí trong phòng còn có quy định về nộp tiền phạt nếu làm vỡ gạt tàn thuốc lá.

Biển báo cấm hút thuốc tại một nhà hàng ở Thái Bình Biển báo cấm hút thuốc tại một nhà hàng ở Thái Bình

Song song với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật PCTHCTL của các khách sạn, đoàn kiểm tra cũng đã tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, hướng dẫn đơn vị các tiêu chí để xây dựng khách sạn không khói thuốc lá như: Có biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá trong khách sạn như sảnh khách sạn, phòng nghỉ, hành lang, cầu thang, phòng ăn, phòng làm việc, các khu vực trong nhà khác của khách sạn. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, treo/đặt tại những vị trí dễ quan sát. Khách sạn cần có nơi dành riêng cho người hút thuốc.

Với những nơi dành riêng phải bảo đảm các điều kiện: có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đối với các khách sạn không đủ điều kiện bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo đúng quy định của Luật PCTHCTL cần cấm hút thuốc hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của khách sạn.

Theo đoàn công tác, các đơn vị chỉ cần có những thay đổi rất nhỏ như tăng thêm biển báo cấm hút thuốc lá, bố trí phòng hút thuốc lá hợp lý, đúng quy định đã giúp cho chính các cơ sở kinh doanh du lịch và lưu trú như bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, tạo thói quen văn minh, lịch sự trong kinh doanh và sinh hoạt. Đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện và khắc phục các góp ý và hướng dẫn của đoàn.