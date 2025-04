Nhiều hứa hẹn mới trong điều trị

Kỹ thuật mới nhất vừa được Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM triển khai là kỹ thuật sinh thiết nội mạc cơ tim. Kỹ thuật tiên tiến này giúp phát hiện sớm và chính xác các bệnh lý về cơ tim, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình theo dõi người bệnh sau ghép tim.

Bước tiến mới chữa bệnh tim

TS-BS Vũ Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết sinh thiết nội mạc cơ tim là công cụ đặc biệt hữu ích trong việc xác định nguyên nhân suy tim không rõ nguồn gốc cũng như đánh giá mức độ tổn thương của cơ tim trong những bệnh lý phức tạp. Việc lấy một mẫu mô nhỏ từ tim giúp các bác sĩ không chỉ chẩn đoán chính xác mà còn có hướng điều trị phù hợp hơn cho từng trường hợp cụ thể.

Kỹ thuật này đặc biệt quan trọng trong theo dõi người bệnh sau ghép tim. Nhờ vào việc thu thập trực tiếp mẫu mô từ tim, các bác sĩ có thể phát hiện sớm các dấu hiệu thải ghép, từ đó điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời để bảo vệ chức năng tim ghép. Bên cạnh đó, sinh thiết nội mạc cơ tim còn giúp nhận diện những bệnh lý tim hiếm gặp như viêm cơ tim tế bào khổng lồ hay bệnh amyloidosis - những tình trạng mà các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường khó phát hiện.

Kỹ thuật chữa bệnh tim mạch mới tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Quy trình thực hiện sinh thiết nội mạc cơ tim được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Các bác sĩ sẽ tiếp cận buồng tim thông qua đường tĩnh mạch, sử dụng một dụng cụ chuyên dụng để lấy mẫu mô nhỏ từ cơ tim dưới sự hướng dẫn của các thiết bị hình ảnh hiện đại. Toàn bộ thủ thuật được thực hiện trong phòng thông tim, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng và kỹ thuật viên. "Là một kỹ thuật xâm lấn, sinh thiết nội mạc cơ tim mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong thực hành lâm sàng, quy trình này được thực hiện với sự kiểm soát chặt chẽ, từ khâu đánh giá chỉ định đến theo dõi sau thủ thuật. Điều này giúp giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra như chảy máu, rối loạn nhịp tim hoặc tổn thương van tim" - BS Vũ thông tin.

Theo BSCK2 Âu Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, việc áp dụng sinh thiết nội mạc cơ tim đã mở ra nhiều cơ hội mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch. Với những người bệnh sau ghép tim, kỹ thuật này giúp phát hiện sớm tình trạng thải ghép, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời. Trong những trường hợp suy tim không rõ nguyên nhân, việc lấy mẫu mô cơ tim cho phép bác sĩ xác định chính xác bản chất tổn thương, giúp cá thể hóa phác đồ điều trị, tối ưu hóa kết quả.

"Không chỉ là một phương pháp chẩn đoán, sinh thiết nội mạc cơ tim còn là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tim mạch can thiệp. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, sự kết hợp giữa trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y, bác sĩ và sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại đang giúp kỹ thuật này trở thành một trong những công cụ không thể thiếu trong điều trị bệnh tim. Với những ứng dụng thực tiễn rõ ràng, đầy hứa hẹn sẽ là một phương pháp mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho người bệnh, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch tại Việt Nam" - BS Tùng nhấn mạnh.

Đột phá trong vô sinh, hiếm muộn

Một chuyên khoa mới đây góp phần làm "mở mày mở mặt" nền y học nước nhà so với thế giới là lĩnh vực thụ tinh hiếm muộn. Công trình này vừa được nhóm chuyên gia IVF Mỹ Đức - Bệnh viện Mỹ Đức TP HCM (gồm ThS-BS Hồ Mạnh Tường, BS Lê Khắc Tiến, chuyên gia phôi học Trần Tú Cầm, Phạm Hoàng Huy) trình diễn tại hội nghị Y học sinh sản Thái Lan lần thứ 31 (TSRM 2025) với vai trò là đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho các chuyên gia Thái Lan và quốc tế. Đây là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng (IVM cải tiến) do IVF Mỹ Đức tiên phong phát triển.

Nhấn mạnh về lợi ích tối ưu, BS Lê Khắc Tiến cho biết đây được xem là một cuộc cách mạng trong điều trị hiếm muộn. Nếu trước đây, kỹ thuật IVF cổ điển cần tiêm nhiều mũi kích thích buồng trứng khiến quá trình điều trị của bệnh nhân mang cảm giác đau âm ỉ cùng với mức chi phí điều trị khá cao thì nay kỹ thuật IVM cải tiến mang lại những lợi ích đáng kể cho người bệnh. Cụ thể: Không tiêm kích thích buồng trứng. Hạn chế được các biến chứng của thuốc kích thích buồng trứng, đặc biệt biến chứng quá kích buồng trứng. Bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cũng giảm đi đáng kể khi giảm chi phí thuốc, số lần tiêm thuốc, số lần tái khám siêu âm, xét nghiệm nội tiết so với kỹ thuật ICSI. Tạo phôi chất lượng tốt hơn so với kỹ thuật IVM cũ, giúp nâng cao tỉ lệ có thai cho bệnh nhân.

Theo ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Hội Sinh sản châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE) kiêm Tổng Thư ký Hội Nội tiết Sinh sản và vô sinh TP HCM (HOSREM), kỹ thuật IVM cải tiến là một nghiên cứu được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Hiện nay, IVF Mỹ Đức trở thành cái nôi đào tạo IVM cải tiến của thế giới khi tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo về lĩnh vực này. Bắt đầu thực hiện kỹ thuật IVM từ năm 2006, đến nay Việt Nam được xem như một trong những nước đi đầu về kỹ thuật này trên thế giới với hàng trăm trẻ sinh ra từ phương pháp IVM tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2016, hệ thống IVF Mỹ Đức, Bệnh viện Mỹ Đức đã phát triển kỹ thuật IVM thành IVM cải tiến. So với phác đồ IVM trước đó, IVM cải tiến cho tỉ lệ trưởng thành noãn cao hơn và chất lượng phôi tốt hơn.

Hiện nay, nhiều chuyên gia khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam tìm hiểu, học tập. Các chuyên gia về IVM của Việt Nam cũng được mời đến báo cáo tại nhiều hội nghị lớn trên khu vực và thế giới như Hiệp hội Sinh sản châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE), Ovarian Club - Hồng Kông (Trung Quốc)... Nhiều chuyên gia tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trên thế giới như CCRM (Mỹ), Copenhagen Fertility Center (Đan Mạch), Academic Medical Center Amsterdam (Hà Lan), Kyono ART Clinic (Nhật Bản), Đại học UNSW (Úc)... cũng cử đại diện đến Việt Nam để nghiên cứu về kỹ thuật IVM. "Thành công này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành y học sinh sản Việt Nam mà còn giúp mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân tại nhiều quốc gia. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố vị thế nước ta trên bản đồ y học sinh sản quốc tế" - BS Tường nhấn mạnh.

Cơ hội được làm cha "chính chủ" Tại TP HCM, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng vừa triển khai một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đỉnh cao. Đây là kỹ thuật micro-Tese hay còn gọi là vi phẫu thuật tinh hoàn để tìm tinh trùng cho bệnh nhân không có tinh trùng. Theo ThS-BS Dương Quang Huy, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, micro-Tese là một kỹ thuật hiện đại nhằm tìm tinh trùng ở "mọi ngóc ngách" của tinh hoàn. Kỹ thuật này mở ra hy vọng mới cho nam giới bị vô sinh do tinh hoàn bị tổn thương và không sản sinh tinh trùng, giúp họ có cơ hội được làm cha "chính chủ".