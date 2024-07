Nhiều khu nghỉ dưỡng Việt Nam giành giải thưởng kiến trúc châu Á năm 2024

Lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc châu Á 2024 - Asia Architecture Design Awards (AADA) vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với sự góp mặt của đông đảo của các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, bất động sản… đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khu resort Nam Mê Kitchen & Bar (TD architects) - một trong những công trình của Việt Nam nhận giải thưởng về kiến trúc châu Á 2024

AADA 2024 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với hơn 1.500 tài khoản đăng ký trên trang web chính thức, hơn 606 dự án gửi hồ sơ thành công, 55 dự án giành chiến thắng. Theo BTC, các hạng mục có tính cạnh tranh cao vẫn phải kể đến Thiết kế kiến trúc tòa nhà thương mại, Thiết kế kiến trúc nhà ở, Thiết kế nội thất F&B.

Ban giám khảo gồm bao gồm các chuyên gia, học giả uy tín và những người có tầm ảnh hưởng đến từ Singapore, Thái Lan, Ý và UAE… đã tiến hành đánh giá và chọn ra 55 người chiến thắng cuối cùng.

Bên cạnh những tên tuổi lớn trong ngành kiến trúc đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ… trong danh sách những người chiến thắng năm nay có khá nhiều đơn vị Việt Nam, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng.

Các đơn vị được vinh danh tại Giải thưởng kiến trúc châu Á

Nổi bật là Garrya Đà Nẵng Hotel - RSP Architects Planners & Engineers (Vietnam) Co. Ltd (Thiết kế Kiến trúc Khách sạn tốt nhất châu Á); Dhawa Resort Quy Nhơn - Pegasus Binh Dinh Investment and Consultancy Joint Stock Company (Thiết kế Cảnh quan tốt nhất châu Á; À La Carte Ha Long Bay - BOHO Décor (Thiết kế Nội thất Khách sạn tốt nhất châu Á); Nam Mê Kitchen & Bar - TD architects, All seasons Danang - Delicious Vietnam Trading Service Joint Stock Company (Viet Deli JSC) (Thiết kế Nội thất F&B tốt nhất châu Á)… Bên cạnh đó là các công trình đại diện cho tư duy tiến bộ, mang tầm vóc quốc gia như Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc (ForG Architects…

AADA 2025 chính thức mở đăng ký từ nay đến tháng 2-2025. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 7-2025 tại Seoul, Hàn Quốc.