Nhiều khu nhà đất "vàng" Ðà Lạt bị lãng phí

5 cơ sở nhà đất này đều nằm ở vị trí đắc địa do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh quản lý, sử dụng.

Trong đó, đối với biệt thự số 01 Đống Đa (phường Xuân Hương - Đà Lạt), diện tích hơn 1.638 m2 được tỉnh Lâm Đồng (cũ) giao cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng quản lý từ năm 2005.

Ðến năm 2019, biệt thự này được bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam thuê. Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, việc Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng cho doanh nghiệp thuê khi không có hợp đồng cho thuê là không bảo đảm quy định về cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước.

Ðến năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam bàn giao biệt thự này lại cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng quản lý. Hiện nay, biệt thự này đang xuống cấp và để trống, chưa đưa vào sử dụng lại.

Ðối với nhà đất số 03 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Lang Biang - Đà Lạt), diện tích hơn 885 m2 được giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng quản lý vào tháng 11-2006, sau đó được đưa vào bán đấu giá trong tháng 4-2012. Thanh tra tỉnh xác định, công tác phối hợp giữa UBND TP Đà Lạt (cũ) với các sở, ngành trong việc thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định đấu giá nhà đất này kéo dài từ năm 2021 đến nay chưa hiệu quả, gây lãng phí.

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt còn có biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, diện tích 1.877 m2, là tài sản Nhà nước đang trong tình trạng xuống cấp và để trống chưa sử dụng. Trước đây, biệt thự là nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên của Công ty Dược và Vật tư y tế Lâm Đồng.

Rạp Chiếu bóng 3 Tháng 4 là một trong những khu đất đắc địa nhất Đà Lạt

Năm 2011, biệt thự được Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhân Đức triển khai mở rộng bệnh viện nhưng dự án chậm tiến độ nên bị thu hồi vào năm 2017. Trong vấn đề cho thuê này, việc cho doanh nghiệp thuê khi không có hợp đồng là không bảo đảm quy định; việc thu hồi tài sản này diễn ra từ năm 2017 đến 2021 cũng gây lãng phí trong nhiều năm.

Còn nhà đất số 239 Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), từ năm 1995 đến 2012 được Đội Quản lý thị trường sử dụng làm trụ sở. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, nhà đất 239 Phan Đình Phùng không được sử dụng, không duy tu, sửa chữa khiến tài sản xuống cấp, không sử dụng được. Chi cục Quản lý thị trường cũng chưa kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền để thực hiện thu hồi đối với trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng.

Ðắc địa nhất là Rạp chiếu bóng 3 Tháng 4, thuộc khu Hòa Bình (phường Xuân Hương - Ðà Lạt), diện tích 643 m2 được xây dựng năm 1952 do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý từ cuối năm 2005.

Từ năm 2018 đến nay, Rạp chiếu bóng không chiếu phim nữa, đến nay, một số hạng mục tại khu đất vàng này ngừng hoạt động, xuống cấp, để trống, không sử dụng và gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cấp.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chánh thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các thời kỳ; khẩn trương rà soát và khắc phục những vi phạm.



