Nhiều lời chúc bình an gửi đến nghệ sĩ Phước Sang

Đồng nghiệp, khán giả chúc nghệ sĩ Phước Sang vượt kiếp nạn, sớm khỏe

Sáng ngày 16-8, NSND Hồng Vân đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ: "Bạn ấy có ngéo tay và hứa sẽ khoẻ. Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của bạn ấy một lời cầu nguyện cho bạn của chúng tôi. Chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Cầu mong bạn mau khoẻ, giữ lời hứa nha bạn".

NSND Hồng Vân thăm nghệ sĩ Phước Sang

Nghệ sĩ Phước Sang trước đó tham gia vai diễn khách mời trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn"

Được biết, hình ảnh và dòng chia sẻ dành cho nghệ sĩ Phước Sang. Ông hôn mê tại nhà riêng sáng 15-8, được con trai cả đưa đến Bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Sáng 16-8, ông tỉnh lại và được chuyển khỏi phòng cấp cứu. Do sức còn yếu, ông chưa thể trò chuyện với người thân nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc đến nghệ sĩ Phước Sang. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Tất cả mọi người đều mong anh ấy mau khỏe và bình an, trong đó có em". Diễn viên Hoàng Mèo chúc: "Mọi sự bình an, may mắn sẽ đến với anh". NSND Mỹ Uyên thổ lộ: "Mong anh bình an"…

Nghệ sĩ Phước Sang tích cực với công việc ngay khi sức khỏe tốt hơn

Nghệ sĩ Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ, gần nhất là tháng 3-2024. Khi sức khỏe tốt hơn, ông lại tham gia các chương trình, thậm chí đóng phim. Đầu tháng 8, đạo diễn Nhật Trung (còn gọi là Trung Lùn") tiết lộ trong video clip hậu trường rằng nghệ sĩ Phước Sang trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn".

Nghệ sĩ Phước Sang bệnh, đi lại khó khăn, phải có người dìu trên trường quay

Đạo diễn Trung Lùn và nghệ sĩ Phước Sang

Trong phim, ông đóng vai một chủ tiệm máy ảnh, bạn của ông Nháy (NSƯT Hoài Linh đóng). Nghệ sĩ Phước Sang trông ốm, đi lại khó khăn, phải có người dìu nhưng tinh thần lạc quan. Nghệ sĩ hiện sống cùng các con và tình thương từ gia đình giúp ông chiến đấu bệnh tật.

Nghệ sĩ Phước Sang có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, ông đã tham gia diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Ông đã tham gia gầy dựng nhiều mô hình nghệ thuật như: sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002).

Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách. Phước Sang còn tham gia sản xuất các phim như "Em và Michael" (1994), "Khi đàn ông có bầu" (2005), "Đẻ mướn" (2005), "Áo lụa Hà Đông" (2006), "Huyền thoại bất tử" (2009), "Hello cô Ba" (2012).

Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim "Áo lụa Hà Đông" - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc (10-2006).