Nhiều lựa chọn ngoài lớp 10 công lập

Chiều 17-6, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Chuẩn bị công bố điểm thi lớp 10 - Tìm cơ hội học tập cho học sinh" thuộc chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026. Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP HCM đang bước vào giai đoạn chờ công bố kết quả. Bên cạnh thông tin về điểm thi, điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung, nhiều phụ huynh, học sinh cũng quan tâm đến các lộ trình học tập khác nếu không trúng tuyển trường công lập.

Lưu ý quan trọng trước ngày công bố điểm

Với gần 170.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - năm đầu tiên TP HCM tổ chức tuyển sinh sau sáp nhập địa giới hành chính - áp lực cạnh tranh được dự báo rất lớn. Trong bối cảnh đó, thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, cơ hội xét tuyển bổ sung cũng như các lựa chọn học tập thay thế đang được phụ huynh và học sinh đặc biệt quan tâm.

Tại chương trình, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết dự kiến ngày 19-6 công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp tích hợp. Kết quả được cập nhật trên tài khoản của thí sinh và các kênh thông tin chính thức.

Ông Huỳnh Văn Đà lưu ý thí sinh trúng tuyển lớp chuyên hoặc tích hợp phải hoàn tất thủ tục nhập học đúng thời gian quy định. "Nếu trúng tuyển nhưng không nhập học thì sẽ được chuyển sang xét tuyển theo nguyện vọng thường" - ông Đà cho biết.

Khách mời chia sẻ tại talkshow chiều 17-6. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Liên quan đến xét tuyển bổ sung, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết việc này chỉ được xem xét sau khi các trường hoàn tất đợt tuyển sinh đầu tiên. Thí sinh muốn tham gia xét tuyển bổ sung phải không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng trước đó và có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường tuyển bổ sung.

Theo ông Huỳnh Văn Đà, học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập vẫn còn rất nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện gia đình và năng lực bản thân.

Hiện TP HCM có hệ thống trường ngoài công lập phát triển rộng khắp, phân bố ở nhiều địa phương và đa số tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ hoặc kết quả học tập. Đây là một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc.

Bên cạnh đó, học sinh tốt nghiệp THCS có thể lựa chọn học tại các trường trung cấp, cao đẳng đào tạo trình độ trung cấp. Khi tham gia các chương trình này, người học được hưởng chính sách miễn học phí đào tạo nghề theo quy định hiện hành.

Ông Huỳnh Văn Đà cho biết sau khi tốt nghiệp trung cấp, học sinh có thể đi làm, học liên thông lên cao đẳng, đại học hoặc sử dụng bằng trung cấp cùng giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa để tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

Một hướng đi khác là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nơi học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề. Ngoài ra, du học cũng là lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm nhưng cần tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo, điều kiện công nhận văn bằng và chất lượng cơ sở đào tạo.

"Dù kết quả tuyển sinh như thế nào, học sinh vẫn có nhiều cơ hội để tiếp tục học tập và phát triển. Điều quan trọng là lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình và định hướng nghề nghiệp tương lai" - ông Đà nhấn mạnh.

Trường ngoài công lập tăng sức hút

Trong bối cảnh nhu cầu học tập ngày càng đa dạng, các trường ngoài công lập tại TP HCM đang trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh nhờ chương trình đào tạo linh hoạt, cơ sở vật chất được đầu tư và nhiều chính sách hỗ trợ học sinh.

Tại Trường Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt), thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 1 đến 30-6. Nhà trường tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào ngày 22-6 nhằm hỗ trợ phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký. Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có mô hình bán trú và nội trú. "Nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho học sinh không thu phí; riêng học sinh nội trú còn được giáo viên hỗ trợ học tập vào buổi tối" - cô Hoàng cho biết. Hằng năm có khoảng 30% học sinh của trường đạt mức điểm đủ sức cạnh tranh vào các trường đại học tốp đầu.

Khách mời chia sẻ tại talkshow chiều 17-6. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh chương trình học chính khóa, Trường Nam Việt chú trọng phát triển kỹ năng sống cho học sinh. "Nhiều chương trình, sự kiện của trường do chính học sinh lên ý tưởng, biên tập nội dung, dẫn chương trình và tổ chức thực hiện. Đây là môi trường giúp các em rèn luyện sự tự tin và kỹ năng thích ứng với cuộc sống" - cô Hoàng nói.

Nhà trường hiện duy trì nhiều câu lạc bộ như bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, võ thuật... Học sinh còn được tham gia trại hè quân đội hằng năm và nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP HCM.

Đối với học sinh ở xa, Trường Nam Việt triển khai hệ thống nội trú tại các cơ sở với đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt và dịch vụ đưa đón học sinh khi có nhu cầu.

Hiện nay, nhiều trường ngoài công lập xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với năng lực, sở thích của học sinh; đồng thời tổ chức các chương trình bồi dưỡng để tham gia kỳ thi học sinh giỏi, Olympic các môn học cũng như chuẩn bị cho việc xét tuyển đại học. Bên cạnh chương trình văn hóa, học sinh còn có cơ hội tiếp cận các chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ và tin học, góp phần nâng cao lợi thế khi tham gia tuyển sinh đại học.

Trường THCS-THPT Trần Cao Vân hiện có 5 cơ sở đào tạo tại TP HCM và áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Học sinh có thể sử dụng kết quả thi lớp 10 hoặc xét tuyển bằng học bạ và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THCS. Thầy Nguyễn Văn Ẩn, Ban Tuyển sinh của trường, cho biết nhà trường tổ chức tư vấn lựa chọn tổ hợp môn ngay từ khi học sinh nhập học. "Chúng tôi định hướng học sinh chọn các môn phù hợp với nguyện vọng xét tuyển đại học và luôn có đội ngũ giáo viên đồng hành trong suốt quá trình học tập" - thầy Ẩn chia sẻ.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027, trường đưa vào hoạt động cơ sở mới rộng 10.000 m² tại quận 7 (cũ). Cơ sở được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ hoạt động học tập, trải nghiệm và phát triển toàn diện cho học sinh. Ngoài hệ thống câu lạc bộ học thuật, năng khiếu và thể thao, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân còn thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu với các trường đại học để học sinh sớm định hướng nghề nghiệp. Học sinh của trường đã đoạt nhiều giải thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic thuộc các môn toán, vật lý, hóa học, ngữ văn và tiếng Anh.

Về học phí, đại diện nhà trường cho biết trường duy trì mức học phí phù hợp, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như học bổng cho học sinh có thành tích tốt, giảm học phí cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ thêm đối với trường hợp có từ hai anh chị em cùng theo học.

Cần sự đồng hành của phụ huynh Cô Phan Thị Ánh Hoàng chia sẻ phụ huynh cần đồng hành để giúp con giữ sự bình tĩnh. Nếu không trúng tuyển trường công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn phù hợp tại các trường ngoài công lập với chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và chính sách hỗ trợ học phí ngày càng được nâng cao. Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Văn Ẩn cho rằng phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc động viên con em ở giai đoạn này. "Trúng tuyển vào trường công lập không phải là con đường duy nhất để đi đến đại học và thành công. Nhiều trường ngoài công lập hiện nay có môi trường học tập tốt và tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao" - thầy Ẩn nói.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling và đơn vị hỗ trợ: Trường Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt và Trường THCS-THPT Trần Cao Vân.



