Nhiều lực lượng kiểm tra an toàn giao thông tại chợ đầu mối lớn nhất TP HCM

Tối 8-10, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM), do Trung tá Trần Minh Quang - Trưởng Trạm và Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Trạm chỉ đạo, đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý tại khu vực Chợ Đầu mối Bình Điền.

Mục tiêu của chuyên đề là xử lý các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như xe lôi, xe ba và bốn bánh tự chế... đồng thời kết hợp kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với các tài xế, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự khu vực.

Các lực lượng tham gia phối hợp gồm: lực lượng trật tự đô thị, Đội CSGT Trật tự Công an quận 8 và Công an xã An Phú Tây huyện Bình Chánh.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Chợ đầu mối Bình Điền

Theo đại diện Trạm CSGT Tân Túc, khu vực Chợ Đầu mối Bình Điền, nằm trên ranh giới giữa huyện Bình Chánh và quận 8, luôn là điểm nóng về an ninh trật tự và giao thông phức tạp. Với mật độ phương tiện lớn và nhiều xe tự chế hoạt động không đảm bảo an toàn, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.



Nhiều xe máy không đảm bảo kỹ thuật, thậm chí "xe mù, mờ" đã bị xử lý trong tối 8-10

Đợt ra quân lần này không chỉ góp phần lập lại trật tự giao thông, xử lý các vi phạm về an toàn kỹ thuật phương tiện, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì an ninh trật tự tại khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện ra vào Chợ Đầu mối Bình Điền. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo vệ sự ổn định, an toàn cho hoạt động giao thương, sinh hoạt của cộng đồng tại khu vực quan trọng này.

Lực lượng CSGT kiểm tra hàng hoá, phương tiện ngẫu nhiên tại chợ

Sau gần 2 giờ thực hiện chuyên đề, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 530 phương tiện, lập 20 biên bản vi phạm, tạm giữ 12 mô tô, 3 xe lôi và 1 xe ba bánh tự chế. Trong số này, có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 19 trường hợp được kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đều cho kết quả âm tính.

Nhiều tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn

Theo ghi nhận, một số tài xế và tiểu thương tại Chợ đầu mối Bình Điền bày tỏ hoan nghênh đợt kiểm tra, xử lý vì cho rằng việc này giúp nâng cao trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho cả người lái xe và người mua bán tại khu vực chợ.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra ma tuý đối với các tài xế

Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ băn khoăn. Một số tài xế chia sẻ xe lôi và xe ba bánh tự chế là lựa chọn phổ biến do giá thành thấp và phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn trong khu vực chợ. Họ lo ngại rằng nếu bị tịch thu hoặc cấm sử dụng, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện thay thế, đặc biệt là với những người không đủ khả năng tài chính để mua các loại xe đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Chị Nguyên - một tiểu thương tại chợ chia sẻ: "Xe lôi là phương tiện chủ yếu để chúng tôi vận chuyển hàng hóa nặng và cồng kềnh trong chợ. Nếu không có xe này, chúng tôi sẽ khó khăn trong việc đưa hàng vào, ra. Như vậy, có thể làm chậm trễ công việc kinh doanh.

Chúng tôi hiểu việc giữ an toàn là cần thiết, nhưng mong rằng cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ các tài xế chuyển đổi phương tiện an toàn hơn để không ảnh hưởng đến công việc".