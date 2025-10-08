Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi khi nhiều mẫu xe 7 chỗ hiện có mức giá tương đương, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe 4 chỗ.

Xu hướng này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh xe đa dụng ngày càng được ưa chuộng.

Theo ghi nhận từ các đại lý, dòng xe sedan 4 chỗ cỡ B đang có mức giá bán ra còn cao hơn các mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ. Theo đó, Toyota Vios có mức giá bán từ 458 – 569 triệu đồng, tùy bản, Honda City từ 499 – 569 triệu đồng, Mazda2 từ 418 – 544 triệu đồng, Nissan Almera 489 – 569 triệu đồng, còn Suzuki Swift 569 triệu đồng. 

Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ - Ảnh 1.

Mẫu xe 7 chỗ Xpander

Trong khi nhiều mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ hiện có mức giá tương đương sedan hạng B như: Mitsubishi Xpander bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 599 triệu đồng hiện được hãng xe này giảm giá gần 60 triệu đồng, còn 540 triêu đồng. Suzuki XL7 giá niêm yết 599 triệu đồng, hiện được giảm khoảng 70 triệu đồng còn 529 triệu đồng. Toyota Avanza Premio giảm khoảng 50 triệu đồng còn hiện còn hơn 500 triệu đồng. Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn 489 triệu đồng giảm khoảng 40 triệu đồng còn 450 triệu đồng. BR-V cũng được giảm hơn 60 triệu đồng kéo mức giá xuống còn 570 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ - Ảnh 2.

Xe 7 chỗ XL7

Các chuyên gia nhận định việc giá xe 7 chỗ giảm mạnh thời gian qua xuất phát từ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng, cùng với xu hướng chuyển dịch sản xuất trong khu vực giúp chi phí giảm. Ngoài ra, nhiều mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ được định vị ở phân khúc thấp hơn, sử dụng động cơ dung tích nhỏ, đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu và dễ tiếp cận người mua lần đầu.

Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ - Ảnh 3.

Xe 7 chỗ Avanza Premio

Trước đây, để sở hữu một chiếc xe 7 chỗ, người mua phải chi ít nhất 800 triệu đến 1 tỉ đồng, thì nay chỉ cần khoảng 500 triệu đã có thể mua xe mới. 

Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ - Ảnh 4.

Xe 7 chỗ Stargazer có mức giá hấp dẫn chỉ khoảng 450 triệu đồng

Thực tế, nhiều khách hàng cho rằng xe 7 chỗ mang lại giá trị sử dụng tốt hơn, chở được nhiều người hoặc gập hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ. Đặc biệt, xe MPV 7 chỗ được đánh giá phù hợp cho cả nhu cầu đi làm, đi chơi cuối tuần và du lịch ngắn ngày cũng như sử dụng vào mục đích chạy xe dịch vụ.

Sự cạnh tranh về giá giữa xe 4 chỗ và 7 chỗ được dự báo sẽ còn tăng mạnh dịp cuối năm 2025, khi nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước tiếp tục được ưu đãi, đồng thời các hãng xe điện cũng bắt đầu tung ra phiên bản 7 chỗ giá rẻ. 

Tin liên quan

VinFast ra thêm 4 mẫu xe mới, có cả xe điện siêu nhỏ Minio Green và xe 7 chỗ Limo Green

VinFast ra thêm 4 mẫu xe mới, có cả xe điện siêu nhỏ Minio Green và xe 7 chỗ Limo Green

(NLĐO) - Ngày 9-1, VinFast chính thức công bố dòng ô tô điện Green được thiết kế riêng, đặc biệt tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải.

Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỉ đồng mỗi xe 7 chỗ

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Những chiếc ô tô cũ 7 chỗ giá rẻ, nên mua hiện nay

Ô tô cũ 7 chỗ giá rẻ dưới đây như Toyota Innova 2008 – 2010, Mitsubishi Jolie 2004 – 2005,… là gợi ý cho những ai đang muốn mua ô tô cũ 7 chỗ giá rẻ.

thị trường ô tô xe 7 chỗ Toyota Honda xe ô tô giá ô tô 7 chỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo