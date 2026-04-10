Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất gửi tiết kiệm

Tối 10-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một ngày sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để triển khai công tác ngành ngân hàng với sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn, các ngân hàng Vietcombank, LPBank, Sacombank, VPBank, BVBank, ABBank… đã giảm lãi suất.

Vietcombank đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng với 0,5 điểm %, xuống mức 6%/năm, có hiệu lực từ ngày 13-4; các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động niêm yết tại tất cả kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Tại LPBank, lãi suất gửi tiết kiệm sẽ giảm từ 0,3 điểm % đến 1 điểm % ở nhiều kỳ hạn nhằm tối ưu chi phí vốn đầu vào, áp dụng trên toàn hệ thống, bao gồm cả kênh ngân hàng và kênh bưu điện. Sau điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được duy trì ở mức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện để LPBank từng bước giảm lãi suất cho vay.

Lãi suất gửi tiết kiệm giảm nhanh sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước

"Trên cơ sở tiết giảm chi phí và cân đối nguồn vốn, LPBank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất cho vay linh hoạt, có thể lên tới 3 điểm % tùy theo từng chương trình và đối tượng khách hàng" – đại diện LPBank thông tin.

Một ngân hàng khác cũng công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay là SACOMBANK. Ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,5 điểm % cả lãi suất huy động và cho vay ở nhiều kỳ hạn từ ngày 10-4. Việc điều chỉnh này nhằm cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, nhất là nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đó, chiều 9-4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới.