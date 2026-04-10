HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất gửi tiết kiệm

Thái Phương

(NLĐO) – Thêm nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất gửi tiết kiệm và cho vay sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Tối 10-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một ngày sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để triển khai công tác ngành ngân hàng với sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn, các ngân hàng Vietcombank, LPBank, Sacombank, VPBank, BVBank, ABBank… đã giảm lãi suất.

TIN LIÊN QUAN

Vietcombank đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng với 0,5 điểm %, xuống mức 6%/năm, có hiệu lực từ ngày 13-4; các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động niêm yết tại tất cả kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Tại LPBank, lãi suất gửi tiết kiệm sẽ giảm từ 0,3 điểm % đến 1 điểm % ở nhiều kỳ hạn nhằm tối ưu chi phí vốn đầu vào, áp dụng trên toàn hệ thống, bao gồm cả kênh ngân hàng và kênh bưu điện. Sau điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được duy trì ở mức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện để LPBank từng bước giảm lãi suất cho vay.

Lãi suất gửi tiết kiệm giảm nhanh sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước

"Trên cơ sở tiết giảm chi phí và cân đối nguồn vốn, LPBank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất cho vay linh hoạt, có thể lên tới 3 điểm % tùy theo từng chương trình và đối tượng khách hàng" – đại diện LPBank thông tin.

Một ngân hàng khác cũng công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay là SACOMBANK. Ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,5 điểm % cả lãi suất huy động và cho vay ở nhiều kỳ hạn từ ngày 10-4. Việc điều chỉnh này nhằm cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, nhất là nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đó, chiều 9-4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Tin liên quan

Một loạt ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi ngay sau cuộc họp với Thống đốc Phạm Đức Ấn

(NLĐO) – Các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới.

46 ngân hàng cam kết đồng thuận giảm lãi suất

(NLĐO)- Đại diện 46 ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp do tân Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì.

Lãi suất tiền gửi chưa hạ nhiệt

Nhiều ngân hàng thương mại vẫn đang tung ra các sản phẩm tiền gửi với lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư

ngân hàng lãi suất Thống đốc ngân hàng nhà nước lãi suất gửi tiết kiệm LPBank Thống đốc Phạm Đức Ấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo