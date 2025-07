Nhiều người an ủi khi Lan Phương công bố ly thân

Lan Phương ly thân: Hé lộ lý do và cảm xúc!

Tối 24-7, nữ diễn viên Lan Phương công bố chính thức ly thân trên trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Có những vết thương nhìn thấy được - sẽ có người đến giúp băng bó.

Lan Phương và hai con

Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình, nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con".

Nhiều bình luận bất ngờ trước thông tin, an ủi Lan Phương cố gắng vực dậy. Họ bày tỏ: "Cánh cửa này đóng lại, sẽ mở ra một cánh cửa khác. Dù đó chỉ là tạm thời hay mãi mãi, chị luôn mong em bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình"; "Phụ nữ sau khi có con vất vả nhiều, ai cũng mong được chồng yêu thương, thấu hiểu, đồng hành nhưng đa phần họ đều vô tâm. Lan Phương độc lập và có tài chính, có nhan sắc, có sự nghiệp cũng là 1 ưu thế so với bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, vững vàng nhé!"…

Gia đình Lan Phương trước khi công bố ly thân

Lan Phương sinh năm 1983, đã từng tham gia nhiều phim: "Cô gái xấu xí", "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Kẻ ăn hồn"...

Lan Phương: Trầm cảm sau sinh và nỗ lực giữ hôn nhân

Lan Phương kết hôn cùng David Duffy năm 2018 và cả hai có con gái đầu lòng Lina. Cô sinh con thứ hai vào tháng 3-2024. Lan Phương từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông cô trầm cảm sau sinh bé thứ hai.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của khán giả

Cô từng trải qua trầm cảm sau khi sinh con thứ hai

Chồng cô không hiểu được tình trạng của cô nên không có sự đồng cảm dẫn đến nữ diễn viên đơn độc trong kiệt quệ. Đặc biệt, chồng cô đã chuyển công việc vào Đà Nẵng, chỉ về thăm gia đình dịp cuối tuần.

Về sau, Lan Phương chuyển vào Đà Nẵng sống để gần chồng, nỗ lực hóa giải khoảng cách, khúc mắc của cả hai.