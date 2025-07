Nhiều người lớn mắc bệnh viêm não nguy hiểm

Anh T. nhập viện gần 2 năm nhưng đến nay vẫn phải thở máy, liệt hoàn toàn tay chân, chỉ có thể ra hiệu bằng mắt. Bệnh nhân được chẩn đoán có khả năng di chứng suốt đời và rất khó hồi phục. Thời điểm anh T. mắc bệnh, vợ anh đang mang thai. Đến nay, người cha trẻ vẫn chưa một lần được bế con.

Ngoài anh T., một bệnh nhân khác (33 tuổi, ở TP HCM) mắc viêm não Nhật Bản từ đầu mùa hè. Sau 2 tháng điều trị, bệnh nhân cai được máy thở nhưng vẫn còn suy kiệt, teo cơ, yếu nửa người và phải điều trị dài ngày. Một trường hợp 22 tuổi cũng nhập viện điều trị hồi tháng 5 và đã xuất viện. Tuy nhiên, không lâu sau, người này tái nhập viện vì sốt và đau đầu. Các xét nghiệm không phát hiện tác nhân gây bệnh, bệnh nhân được chuyển viện với chẩn đoán viêm não tự miễn.

Theo TS-BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm do virus viêm não Nhật Bản gây ra, lây truyền qua muỗi Culex sau khi đốt các loài chim hoang dã hoặc gia súc như heo, bò, ngựa… Khi vào cơ thể, virus theo đường máu tấn công lên não, gây tổn thương thần kinh nặng nề. Bệnh khởi phát bằng triệu chứng sốt, đau đầu, sau đó lơ mơ, gồng cứng cơ, co giật, hôn mê. Để chẩn đoán chính xác, cần làm xét nghiệm máu và dịch não tủy.

Nam bệnh nhân 26 tuổi mắc bệnh viêm não Nhật Bản nằm thở máy đến nay đã 2 năm. Ảnh: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Tại các quốc gia có dịch lưu hành, phần lớn bệnh nhân là trẻ em dưới 15 tuổi, song người lớn vẫn có thể mắc bệnh. Tại Việt Nam, khoảng 40% trường hợp viêm não ở trẻ là do virus viêm não Nhật Bản, trong khi người lớn từ 25-30 tuổi chiếm khoảng 5%. Tỉ lệ tử vong trung bình do bệnh này từ 20%-30%. Trong số bệnh nhân sống sót, 30%-50% để lại di chứng nặng như liệt, rối loạn tâm thần, ngôn ngữ, co giật, nằm liệt giường… Riêng tại Khoa Nhiễm Việt - Anh, tỉ lệ tử vong khoảng 10%-20% nhưng tỉ lệ di chứng lên tới 70%.

Viêm não Nhật Bản là gánh nặng lớn không chỉ với người bệnh mà cả ngành y tế và xã hội. Những bệnh nhân nặng phải thở máy dài ngày, dễ viêm phổi, loét tỳ đè, cần chế độ dinh dưỡng, vật lý trị liệu đặc biệt và gần như mất khả năng lao động, phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Hiện bệnh này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vắc-xin đầy đủ. Vắc-xin viêm não Nhật Bản hiện có trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Với chương trình mở rộng, cần tiêm đủ 3 mũi cơ bản, sau đó tiêm nhắc lại mỗi 3 năm. "Người không tiêm hoặc tiêm không đầy đủ có nguy cơ mắc bệnh và để lại biến chứng nặng. Trẻ em nên rà soát lịch tiêm chủng, nếu thiếu sẽ tiêm bổ sung chủ động phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này" - BS Dũng khuyến cáo.