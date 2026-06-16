Nhiều người ở 2 tỉnh trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam

Chiều 16-6, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra nhiều khách hàng may mắn sở hữu những vé trúng giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Cà Mau trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú, Tuấn

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 15-6, giải độc đắc (dãy số 290235) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Cà Mau là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền và đại lý vé số Thanh Khoa ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Thanh Khoa.

Đến chiều 16-6, đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Tuấn ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé và trúng giải an ủi 10 vé Cà Mau.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 105318) của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên và đại lý Gia Thịnh ở phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 16-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.