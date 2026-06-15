Nhiều người ở Đồng Nai, TPHCM, Vĩnh Long, Cần Thơ trúng xổ số miền Nam

Từ tối 14 đến sáng 15-6, nhiều đại lý đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng ở Đồng Nai, TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ trúng xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Minh Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 14-6, giải độc đắc (dãy số 897210) được xác định trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Tiền Giang là đại lý vé số Minh Tú ở phường Chơn Thành, TP Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại TP Đồng Nai và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Anh Tuấn, Anh Đào (TP Đồng Nai) và Minh Đăng (TPHCM).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 621690) của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là các đại lý vé số Duy, Phước Danh và Phi Phụng ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 832106) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại Cần Thơ. Ảnh: Tiệm vàng Kim Phấn

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Kim Phấn ở xã Đông Phước, TP Cần Thơ.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 15-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.