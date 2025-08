Chỉ còn khoảng một tháng nữa là iPhone 17 series chính thức trình làng, thị trường iPhone tại Việt Nam đang rơi vào giai đoạn trầm lắng. Các chuỗi bán lẻ bắt đầu dọn kệ, rút dần các mẫu máy cũ, đặc biệt là những dòng bán chậm, để dọn đường cho loạt iPhone mới.

Khảo sát tại các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS cho thấy, những mẫu iPhone còn mở bán hiện nay chỉ từ đời 13 trở lên, gồm iPhone 13, 14, 15 và 16. Các phiên bản thấp hơn như iPhone 11 hay 12 đã vắng bóng khỏi các kệ trưng bày.

Đại diện Di Động Việt xác nhận đã dừng kinh doanh mẫu iPhone 14 Plus, vừa để tối ưu danh mục sản phẩm, đồng thời đáp ứng tốt hơn thị hiếu tiêu dùng. Bởi, trong tầm giá tương đương, iPhone 15 bản tiêu chuẩn đang được người dùng lựa chọn nhiều hơn nhờ sử dụng chip A16, thiết kế gần giống dòng Pro và có nhiều nâng cấp so với iPhone 14 Plus.

Thực tế cho thấy, các phiên bản iPhone Plus nói chung không đạt được mức tiêu thụ như kỳ vọng. Dù iPhone 16 Plus đã có mặt trên thị trường gần một năm, người dùng Việt vẫn thiên về lựa chọn iPhone 15 Plus do giá tốt hơn và hiệu năng không chênh lệch nhiều. Đây cũng là lý do Di Động Việt chuyển hướng tập trung vào các phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Nguồn cung iPhone không còn dồi dào do chuẩn bị ra mắt iPhone 17

Nguồn hàng khan hiếm, giá giữ ổn định

Giai đoạn chờ đón iPhone 17 khiến nguồn cung các dòng iPhone cũ trở nên hạn chế. iPhone 13, 14, 15 hiện chỉ còn lại một vài phiên bản, phổ biến nhất là bản 128 GB với màu trắng hoặc đen. Các nhà phân phối cho biết Apple hiện chỉ cung cấp số lượng nhỏ giọt các mẫu đời cũ cho thị trường Việt Nam. Những lô iPhone 13, 14 nếu có hàng cũng chỉ về rải rác, không đều đặn như trước.

Việc nguồn cung không còn dồi dào cũng khiến giá iPhone cũ không giảm sâu như các đợt đầu năm. Các mẫu hiện tại vẫn giữ ở mức ổn định, dao động trong khoảng từ 11 đến gần 20 triệu đồng tùy phiên bản và dung lượng.

iPhone 11, 12 không còn trưng bày trên kệ nhà bán lẻ

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi loạt iPhone mới, sức mua tạm thời chững lại, các nhà bán lẻ vẫn chủ yếu giữ giá thay vì giảm sâu để kích cầu. Diễn biến này được dự báo sẽ kéo dài đến khi Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 vào tháng 9 tới.