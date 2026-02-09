HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều nhà đầu tư phân vân có nên bán hết chứng khoán để nghỉ Tết?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Nhiều nhà đầu tư thua lỗ, chán nản nên muốn bán hết cổ phiếu cầm tiền, chờ sau Tết tìm cơ hội mới

Sau ba phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 9- 2 với trạng thái hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, sắc xanh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và không đi kèm sự cải thiện về dòng tiền, khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn bao trùm thị trường trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng, VN-Index có thời điểm tăng hơn 16 điểm, vượt mốc 1.770 điểm. Dù vậy, đà hồi phục không duy trì được lâu. Áp lực bán quay trở lại về cuối phiên khiến thị trường phân hóa mạnh, nhiều cổ phiếu suy yếu trở lại.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,67 điểm (tương đương 0,04%), xuống còn 1.754,82 điểm. HNX-Index giảm 0,27 điểm (0,11%) còn 256,01 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (0,73%) lên 126,42 điểm. Riêng VN30-Index tăng 4,15 điểm (0,21%) đạt 1.947,75 điểm, cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số chung.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về trạng thái giằng co, với 327 mã tăng giá, 358 mã giảm giá và 869 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 15 mã tăng trần và 9 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục suy yếu mạnh. Giá trị giao dịch của VN-Index đạt khoảng 20.037 tỉ đồng, giảm tới 43% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, phản ánh tâm lý phòng thủ và nhu cầu giữ tiền mặt của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết kéo dài.

- Ảnh 2.

Nhà đầu tư đang phân vân mua chứng khoán trước Tết hay chờ qua Tết

Từ nay đến khi thị trường nghỉ Tết Nguyên đán chỉ còn 4 phiên giao dịch. Thống kê trong nhiều năm cho thấy, các phiên trước và sau Tết thường diễn biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế hai tuần gần đây, thị trường lại đi theo xu hướng kém khả quan, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn. Nhiều người chán nản, muốn bán hết cổ phiếu để chờ sau Tết tìm cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư lại muốn tìm cổ phiếu tốt, chiết khấu sâu để mua vào chờ cơ hội trong năm mới. 

Theo thống kê biến động của VN-Index trong giai đoạn cận Tết và sau Tết giai đoạn 2016-2024, xác suất tăng điểm trong 5 phiên trước và sau Tết đều trên 70%, còn trong 10 phiên sau Tết lên tới khoảng 75%.

Lý giải về hiện tượng này, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vikki (VikkiBankS), cho rằng thị trường tích cực trước và sau Tết là quy luật đã hình thành nhiều năm. Nguyên nhân đến từ dòng tiền nhàn rỗi, tiền thưởng, tiền "lì xì" đầu năm được tái phân bổ vào thị trường, cùng với tâm lý hứng khởi, kỳ vọng vào một chu kỳ đầu tư mới.

"Giống như hiệu ứng tháng Giêng trên thị trường chứng khoán thế giới, nhà đầu tư Việt Nam thường kỳ vọng một khởi đầu may mắn trong năm mới" - ông Tuấn nhận định.

Ngoài ra, kỳ nghỉ Tết cũng là giai đoạn "trống thông tin", khi doanh nghiệp hầu như không công bố tin xấu. Trong trường hợp thị trường quốc tế diễn biến tích cực trong thời gian Việt Nam nghỉ lễ, VN-Index thường có xu hướng tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch đầu năm để bù đắp.

"Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, việc giải ngân một phần trong 5 phiên cuối trước Tết thường mang lại lợi thế về giá do áp lực bán rút tiền tiêu Tết của số đông. Với xác suất 75% tăng điểm trong 10 phiên sau Tết, việc nắm giữ cổ phiếu qua Tết, không sử dụng margin quá cao, là chiến lược có độ tin cậy cao trong lịch sử. Giai đoạn từ phiên thứ 5 đến thứ 10 sau Tết là thời điểm phù hợp để hiện thực hóa lợi nhuận khi hiệu ứng khai xuân đạt đỉnh" - ông Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý năm nay thị trường có thêm yếu tố hỗ trợ là khả năng Việt Nam được xem xét nâng hạng trong tháng 3, qua đó có thể tạo động lực tích cực hơn cho xu hướng trung hạn.



Ở góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia từ Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang suy yếu sau khi không giữ được vùng đỉnh quanh 1.800 điểm. Với diễn biến hiện tại, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.700-1.730 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 100-120 phiên.

"Ở vùng giá hiện tại, các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và cần được kiểm soát rủi ro chặt chẽ" - SHS nhận định, đồng thời cảnh báo các yếu tố bất định đang gia tăng như rủi ro bong bóng ở một số loại tài sản (tiền mã hóa, kim loại quý, AI), lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản liên ngân hàng biến động mạnh và bất ổn từ thị trường tài chính thế giới.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro trong ngắn hạn, rà soát lại danh mục, giảm tỷ trọng đầu cơ và bảo toàn lợi nhuận. Về dài hạn, dòng tiền nên hướng tới các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, doanh nghiệp đầu ngành, hưởng lợi từ các ngành chiến lược và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

